公車司機惡意把82歲婦趕下車　「拐杖卡車門」拖行45分鐘雙腿截肢

▲老婦人被公車拖行。(示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國82歲老婦人史考特(Joan Scott)搭乘公車時被司機趕下車,結果手杖不小心卡在公車門內,導致她一路被拖行長達45分鐘,雙腿嚴重受傷最後均被截肢。當局近來宣判公車司機克里夫(Scott Cliff)危險駕駛,入獄2年3個月。

老婦人史考特2021年9月19日下午6時左右在泰恩-威爾郡(Tyne and Wear) 沃爾森德市(Wallsend)家附近搭乘公車時,患有初期阿茲海默症的她要上車時,公車司機克里夫認為她是之前搭公車沒付錢的老人,惡意把她趕下車,便匆忙關上車門開走。

#7NEWS: Bus driver jailed after grandma loses both legs in frightening incident https://t.co/tUeOs2rd3t