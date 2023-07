看起來像「一袋彈珠」長頭上　醫切開女15公分腫瘤取出大量白圓球

▲醫生為女子開刀時發現罕見案例。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

印度一名52歲女子頭部長了一個約15公分大的巨大腫瘤,她就醫時表示,腫瘤從她小的時候逐漸長大,但是因為不會痛才拖到現在檢查,醫手術切開腫瘤,發現裡面充滿了一顆顆白色小球,就好像一袋彈珠長在頭裡面。

位於印度邦加羅爾(Bangalore)的醫院Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences,醫療團隊近來在醫學期刊《Radiology》上刊登這起罕見案例,這名匿名的52歲女子為著頭上長出的巨大腫瘤前去就醫,檢查發現腫瘤已長至15公分長、10公分寬、12公分高,看起來就好像後腦上有一個肉作的大髮髻。

