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與美簽貿易倡議後再+1　台英啟動「深化貿易夥伴關係」架構談判

▲行政院政務委員鄧振中回應媒體提問。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院政務委員鄧振中。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院政委兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中26日與英國商業暨貿易部副部長何德森（Nigel Huddleston）召開視訊會談，就台英雙方如何進一步增進雙邊經貿關係交換意見。鄧振中政委與何德森副部長於會中達成共識，雙方宣布正式啟動「深化貿易夥伴關係」（Enhanced Trade Partnership，ETP），並將選擇優先領域進行諮商談判。

經貿辦指出，英國為世界第6大經濟體，自2020年脫歐後，積極拓展對外雙邊經貿關係，除了延續歐盟對外貿易協定網絡，也透過各種途徑，與其主要貿易往來國家就共同關切的貿易議題，共同調和彼此的貿易政策與規則，以建立長期性貿易夥伴關係。迄今，英國已經與印度、泰國等國家展開「深化貿易夥伴關係」諮商工作，我國則是英國第三位ETP諮商國家。

台英雙方規劃，將儘速先就投資、能源與淨零碳排及數位貿易三大領域展開協商。在投資領域方面，雙方係為共同建立公平競爭的投資環境；在能源領域合作應對氣候變遷與推動去碳化；在數位貿易領域共同提升可信賴的資料流動與保護。

行政院鄧振中政委表示，近年來由於政府致力推動與國際接軌，受到國際社會高度重視，加上我國半導體產業在國際供應鏈的關鍵地位廣受重視，因此整體國際經貿關係已大幅改善。

鄧振中說，在我國與美國完成台美首批貿易協定後，現又有英國以具體行動與我方進一步深化雙方關係，我方樂見此項進展，並預期將會有十分豐碩的成果。

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