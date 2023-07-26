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16歲女公園被哥性侵勒死　屍體又被45歲怪男撿走「藏匿侵犯2天」

16歲女被哥公園性侵勒死　屍體又被45歲怪男撿走「藏匿侵犯2天」。（合成圖／翻攝自Facebook與Police Scotland）

▲少女被哥哥殺害。（合成圖／翻攝自Facebook與Police Scotland）

記者李振慧／綜合報導

英國16歲少女安柏(Amber Gibson)被19歲哥哥康納(Connor Gibson)帶到公園中性侵，之後勒脖殺死，遺體丟在在公園草地中，結果45歲男子科里根(Stephen Corrigan)發現後沒有報警，反而把她的遺體偷偷帶走，警方後來在死者身上39處發現科里根的DNA。

現年20歲的康納被控，2021年11月26日晚上將妹妹安柏帶到蘇格蘭漢密爾頓的Cadzow Glen公園，強脫掉對方的衣服意圖性侵，同時不斷毆打對方，造成頭部與身體多處受傷，再活活勒死。

警方後來接獲少女失蹤案，然而2天後才找到屍體，康納立即在網路上發文哀悼妹妹不幸的遭遇，強調自己會永遠記得對方，然而他其實就是加害凶手。警方調閱監視器發現，拍到事發當晚康納帶著安柏前往公園的畫面，且事後康納獨自離開公園，走在街上回家。

警方同時從死者身上39處採集到45歲男子科里根的DNA，他在法庭上表示自己完全不認識死者，但無法解釋為何發現後沒有報案，且死者身上為何會有他的DNA。

法庭上同時得知，來自破碎家庭的康納與安柏，3歲與5歲時從受虐家庭被救出後送到寄養機構，2人曾一起被同個家庭寄養，但是後來分開，親生父親近來才因犯下性侵罪被判入獄10年。目前康納與科里根均被判處有罪，2人還押候審中。

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