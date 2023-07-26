　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

民宿房間發現隱藏攝影機　情侶在浴室「火辣愛愛全被拍」崩潰

▲▼攝影機,監視器,偷拍。（示意圖／達志影像）

▲女子愛愛完，突然發現隱藏攝影機。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一對夫妻到馬里蘭州度假時，選擇住在當地一間民宿，然而2人魚水之歡後意外發現，屋主竟然在浴室等多個房間內安裝偷拍攝影機，一想到夫妻間私密的樣子全都被變態屋主看到，氣得上法院提告，並要求美元75,000元（約台幣234萬元）賠償金。

女子凱莉(Kayelee Gates)與未婚夫卡普拉羅(Christian Capraro)控告，他們2022年8月租用馬里蘭州男子戈伊斯(Christoper Goisse)的房子短期居住2晚，在浴室發生親密行為後，突然發現隱藏攝影機。

凱莉表示，她和未婚夫在浴室洗完鴛鴦浴，後來躺在床上看電視時，突然注意到天花板有2個煙霧偵測裝置，仔細檢查發現，裡面竟然是偷拍攝影機，而且浴室中也有，嚇得2人立即搬出房間改去住飯店，並且報警。

凱莉傷心表示，事件對她精神造成很大的創傷，時常擔心自己可能成為網路上偷拍片的女主角，「我為這件事哭了好多次，每當想起來，就能感覺到心臟的劇烈跳動，整個人都在發抖」。

警方後來又在涉案房屋內發現多個針孔攝影機。戈伊斯被捕後否認，強調攝影機不是他裝的，還反控攝影機可能是租房客人自己裝的。案件正在進行訴訟中。

ET快訊
高大成神預測！「女童恐長期吸毒霧、血管一撞就出事」
快訊／金門宣布：明天下午停班停課
杜蘇芮10級風暴風圈「完美閃過台灣」！　網驚：神秘力量
快訊／板橋41歲獸醫師　猝死浴室
3犬輪流撕咬！　台大白鼻心「腸子流出」慘死　
快訊／彫博刪文！　重發聲明：誰翻車都還不知道
快訊／YTR劉沛等2年再當爸　二寶「小蛋餅」出生了
獨／台中民宅「2台廂型車停屋頂」　奇景消失了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

無人教室變砲房　監視器拍到22歲女師和男學生校內「激戰1小時」

出生15天男嬰在家被野貓叼走　媽目睹兒被「扔下屋頂」當場身亡

16歲女公園被哥性侵勒死　屍體又被45歲怪男撿走「藏匿侵犯2天」

女模離奇掉出車外爆頭慘死　調查發現「被男友打破頭骨」奪命

女為了和男友偷見面把「全村斷電」　村民摸黑撞見約會痛扁小情侶

連續夢到同一組數字　77歲女用「夢中數字」買彩券連中3次大獎

民宿房間發現隱藏攝影機　情侶在浴室「火辣愛愛全被拍」崩潰

駐日美軍基地驚見「女浮屍」！　疑湖邊戲水溺斃

載近3000輛車！貨船海上起火「疑電動車惹禍」　釀1死多傷

2016年布魯塞爾恐攻釀32死　凶嫌遭判重罪

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

北一女儀隊退休精彩演出　默契十足秀神同步風火輪

國道突煙塵飛散視線全白　駕駛驚：怎麼有煙霧彈？

杜蘇芮長胖！發布陸警　屏東、恆春半島警戒

楊祐寧陪坐月子狂吃還忘帶東西！　妻：你生還我生？他神回覆笑翻

孫子假裝打噴嚏整阿嬤　她生氣反拿水管噴回去

民宿房間發現隱藏攝影機　情侶在浴室「火辣愛愛全被拍」崩潰

駐日美軍基地驚見「女浮屍」！　疑湖邊戲水溺斃

載近3000輛車！貨船海上起火「疑電動車惹禍」　釀1死多傷

2016年布魯塞爾恐攻釀32死　凶嫌遭判重罪

韓國UNIQLO喊漲！不堪國際原物料、運費成本增加　最大漲幅逼近3成

狗狗通勤中！火車一路搭到市中心　「逃票」被抓還搖尾巴

東南亞旅遊「帶1物」回飯店　要罰1.2萬元！妹子慌爆：下次不敢了

柬埔寨總理洪森宣布將卸任　統治近40年「王朝」交棒長子洪馬內

大阪29歲男持刀闖國中校園　崩潰大喊：救救我！110師生緊急撤離

無人教室變砲房　監視器拍到22歲女師和男學生校內「激戰1小時」

LIVE／暴風圈觸陸「警戒區恐北擴台中」　氣象局最新說明

史上最髒的家！「浴缸全是屎」清潔工看傻　屋主：我有垃圾袋恐懼症

伍鐸已經開始投球　味全龍持續再找新洋投

與美簽貿易倡議後再+1　台英啟動「深化貿易夥伴關係」架構談判

侵台「4大怪颱」之一！中颱韋恩活23天　狂掀屋頂、大淹水超慘

「阿舍哥」訪台行告一段落　離台前化身「一日裝箱員」

響應中央2025C肝清零目標　南投獲頒B、C肝篩檢全專科標竿獎

不斷更新／全台颱風假懶人包！金門宣布「明天下午停班停課」

夏小姐是對的！20歲絕美正妹跨欄奪冠　領獎1角度網暴動：最頂存在

女大生每月收「神秘生活費」！4年不曾間斷　好心人曝光竟是他

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

國際熱門新聞

老夫婦砸665萬住豪華養老村！被逼吃微波食品

研究：養成「8大生活習慣」能延壽24年

每天恩愛6小時練蜜桃臀　她榨乾男友被分手

哥國情侶騎車轉頭接吻！放閃意外拍下死亡車禍

最正女罪犯爆紅　11度被捕燦笑照曝光

印度女遭「全裸遊街性侵」！族人上街示威

女童慘死懸案　兇手是爸爸牧師好友

女用夢中數字買彩券　連中3次大獎

女子剛接受求婚　下秒墜落32公尺高懸崖

英國麥當勞被爆員工濫交「多人運動」　淋病蔓延分店

16歲女被哥性侵殺害　屍體被怪男撿走侵犯2天

衝擊全球！　科學家：大西洋經向翻轉環流正在瓦解

美眾院通過台灣國際團結法案　主張2758決議不涉台

中國外長秦剛神隱去職　美專家分析凸顯1問題

更多熱門

相關新聞

教室變砲房　女師和男學生校內激戰1小時

教室變砲房　女師和男學生校內激戰1小時

美國威斯康辛州22歲女老師古德爾(Rachel Goodle)被控在學校教室與16歲男學生發生性關係，監視器拍到，2人進入教室後關起了門，在裡面待了將近1小時才出來，男學生後來向警方坦承2人發生了性關係，目前古德爾已經被捕，若是罪名成立將可能被關40年。

臉書暗中收集用戶資訊　澳洲罰款4.2億

臉書暗中收集用戶資訊　澳洲罰款4.2億

最正女罪犯爆紅　11度被捕燦笑照曝光

最正女罪犯爆紅　11度被捕燦笑照曝光

拜登愛犬4個月咬傷7名特勤　1人送醫治療

拜登愛犬4個月咬傷7名特勤　1人送醫治療

車內驚見3屍　都是美國海軍陸戰隊

車內驚見3屍　都是美國海軍陸戰隊

關鍵字：

偷拍情侶Kayelee Gates馬里蘭州Christoper Goisse北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

有機會放假了！中南部今納陸警警戒區

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大

高大成說中了！曾斷言鳳梨友愛女非虐死

沒有颱風假！　南台鄉民湧縣長臉書抱怨

鬧店5歲童媽被起底是醫師娘！開團賣仿香奈兒

快訊／7-11開出4張千萬發票！

快訊／詹皇大兒子驚傳場上心臟驟停！

不斷更新／全台颱風假懶人包！各縣市停班課一覽

杜蘇芮蛇行要北上了　最新各國電腦模擬路徑分兩派

杜蘇芮關鍵北轉甩風雨　中央山脈護7地

5歲童囂張媽「老公也慘了」！診所小編急喊1句話

猝死女嬰驗出K毒保母不起訴　生父彫博慘了

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

SpeXial前成員遭毆濺血　當街扭打爆2波亂鬥

老夫婦砸665萬住豪華養老村！被逼吃微波食品

更多

最夯影音

更多
小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！
牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面