金溥聰稱侯最壞是「挺著胸膛倒下」　朱立倫：要獲更多民意支持

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

被問到新北市長侯友宜面對目前選情低迷要如何拉抬問題，侯友宜競選辦公室執行長金溥聰日前表示，民調要拉到可以在整合時不被嫌棄，而且侯友宜不可能當副手，更不會去想「棄侯保柯」的問題，最壞的打算也是「挺著胸膛倒下去」。對此，國民黨主席朱立倫今（27）日受訪表示，全力支持黨的提名人，獲得更多民意支持，所有黨員同志都有這樣的責任。

金溥聰日前受訪時直言，國民黨要有大黨的黨格跟黨魂，若「白正藍副」，只會讓國民黨在選後逐漸被吃掉，現在老是這樣談合作，將讓柯文哲成長得更快，尤其談到棄保，更會直接讓國民黨潰散，現在他只想著如何拉抬侯友宜的民調，最壞打算就是「挺著胸膛倒下去」。

朱立倫今日下午受訪對此回應，全力支持黨的提名人，獲得更多民意支持，所有黨員同志都有這樣的責任，因此不管總統或是立委，都在黨員行為規範裡面講得很清楚，也是共同目標。

另外，金溥聰近日炮打黨內小雞不手軟，引起外界熱議，朱立倫則為金緩頰，這就是金老師的個性，目標都是希望國民黨更好，「我是希望大家更團結在一起！國民黨是民主政黨，會有很多聲音，但不要忘了，723大家一致通過侯友宜，一定要支持黨的參選人。」