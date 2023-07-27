執政大聯盟「只是新名詞」　曾銘宗：朱立倫跟金溥聰無磨合問題

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執政大聯盟理念沒變「只是新詞」　曾銘宗：朱立倫跟金溥聰無磨合問題

▲國民黨立法院黨團總召曾銘宗。（資料照／記者蘇晏男攝）

▲國民黨立法院黨團總召曾銘宗。（資料照／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫在全代會上拋「執政大聯盟」，但國民黨2024總統參選人侯友宜的競辦執行長金溥聰則表示自己跟侯都不知道那是什麼。對此，立法院國民黨團總召曾銘宗今（27日）表示，朱立倫那天只是拋出新名詞，實際上內容過去都重複在講，就是團結「非綠」或一切可能的力量跟個人。另外，曾銘宗也說，朱立倫跟金溥聰沒有磨合問題，現在黨中央跟侯競辦已經慢慢整合在一起。

金溥聰25日接受廣播受訪時表示，他與侯友宜都不知道執政大聯盟是什麼，還特為此與朱立倫通電話，希望朱可以說明清楚，儘速把遊戲規則定好，母雞與小雞也好依循。

對於朱立倫在談論執政大聯盟前，是否應先跟侯競辦充分溝通？擔任競總組織召集人的曾銘宗說，據他理解，之前雙方有溝通過，且這跟過去朱立倫提到要團結非綠人士或一切可能的力量跟個人，都是一系列過去的講法，那天只是拋出新名詞，事實上實質內容過去重複在講，脈絡一致，所以理念沒變，只是在全代會提出新名詞。

至於前立法院長王金平表示，黨中央應進入主導侯友宜選務，是否凸顯金溥聰跟朱立倫有磨合問題，曾銘宗表示，朱立倫跟金溥聰沒有磨合問題，現在黨中央跟侯競辦已經慢慢整合在一起，例如國政顧問跟智庫結合，組織則由他負責，並跟22縣市黨部或組發會一起開會。

媒體追問，侯友宜民調何時可以上升到跟白營談判程度？曾銘宗說，前幾天侯友宜民調支持度已接近20％，而民眾黨2024總統參選人柯文哲科的支持度則跌下來，相信很快會有黃金交叉，到時候要談細節與大方向的整合就比較容易。

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