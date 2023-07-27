林金結發「力挺郭台銘」扇子疑倒戈　朱立倫：規勸不聽就祭黨紀

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘今（27）日參加土城順聖宮關聖帝君聖誕千秋法會時，先前挺侯不遺餘力的國民黨立委參選人林金結與郭台銘全程「攬牢牢」，還在現場發送宣傳品註明「立委支持林金結、總統力挺郭台銘」。國民黨主席朱立倫下午對此表示，國民黨全代會已通過提名侯友宜，每一位黨員同志都要遵守「113年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨黨員行為規範」，他強調，會先以規勸為主，如果規勸不聽，那就必須執行「黨的法紀」。

朱立倫今下午在黨中央會晤法國參議院訪團並接受媒體聯訪，針對林金結上午與郭台銘合體，並現場廣發「立委支持林金結、總統力挺郭台銘」文宣，朱表示，所有的黨員同志尤其是立委提名同志，一定要遵守國民黨中常會通過的「113年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨黨員行為規範」。

朱立倫強調，7月23日國民黨已經一致通過提名侯友宜，每一位黨員同志都要遵守行為規範。朱重申，除非有跟黨中央報備，而且過程中不能有任何違反行為規範的舉措，否則就必須按照行為規範來處理。朱表示，自己身為主席，國民黨是一個理念的結合，也是一個情感的結合，大家就是一家人；所以就是先以規勸為主，如果規勸不聽，那就必須執行「黨的法紀」。

至於如何喚回郭台銘，朱則表示，大家都一起努力，每個人都是團結的一份子助力，朱立倫、馬英九、王金平都在努力，最後希望大家團結一致。朱並稱，郭是國際級企業家，共同為了中華民國下架民進黨、政黨輪替。

對於今早與郭台銘合體，林金結事後解釋，有跟黨中央詢問跟報報；至於現場廣發的扇子文宣品，林則稱並不知情。