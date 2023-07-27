郭台銘透露訪美目的　打包票「為美國帶來會下金蛋的和平鴿」

▲鴻海創辦人郭台銘27日拜關公行程馬不停蹄，早上拜完土城順聖宮，下午則來到三峽廣行宮參拜。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／新北報導

鴻海創辦人郭台銘今（27）日下午前往新北三峽廣行宮參拜，針對即將訪美行程，他透露，預計8月10日返台，期間希望跟美方「有關決策單位」報告，台灣人民需要和平。郭強調，儘管美國有很多對中國的鷹派人士，但自己是一個鴿派，會帶來一群可以給美國下金蛋的和平鴿，以此說服他們，強調台灣的心聲不能只有民進黨一種聲音，「台灣人民需要改變，改變帶給台灣人民希望」。

郭台銘今下午在廣行宮致詞表示，值此兵凶戰危之際，他即將出訪美國，但最後一個行程還沒敲定，預計8月10日早上飛回來，希望關聖帝君能保佑他美國之行順利平安，順利見到每個他想見的人。他表示，這次是祈福之旅，從土城三峽出發，為台灣、中華民國祈求和平之旅。

郭台銘說，這次要到美國去拜訪很多重要的美國人士與智庫，告訴他們台灣人民是不希望戰爭的，他要代表大多數台灣人心聲，要和平不要戰爭。他指出，美國有很多主戰人士，但他們現在也放軟身段，對如何維持兩岸不發生戰爭，美國已經跟大陸有共識，怎麼樣在不擦槍走火的情況下維持兩岸和平。

郭台銘指出，他5月13日在金門發表兩岸和平宣言，稍後也在媽祖壽誕祈求兩岸和平，接下來會在美國希望跟「有關決策單位」報告，台灣人民需要和平。

郭台銘說，美國現在很多鷹派，很多人質疑郭要怎樣說服他們？他說，自己是一個鴿派，但自己會帶來一群可以給美國下金蛋的和平鴿；美國總統、參眾兩院、美國老百姓要什麼？美國要的是和平，台灣不需要戰爭，台灣能給美國科技、製造、AI，希望台灣跟美國結合成最新的科技產業供應鏈，提供未來各種科技包含氣候變遷、AI科技、健康醫療科技。

郭台銘強調，這些美國人聽得進去，尤其美國是民主國家，美國人也希望和平，所以可以透過媒體、智庫、相關影響力名人溝通，希望可以傳遞台灣的心聲，因為台灣的心聲不能只有民進黨一種聲音，他們是只有戰爭的選擇，現在和平這一戰一定要站出來，大家一定要和平！

郭台銘接著帶領群眾高喊好幾聲「我們要和平」，他表示，和平才能繁榮，繁榮才能發展經濟，美國人也要發展經濟，美國已經失去製造業幾十年了，台灣製造業則是發展幾十年了，加上日本。除此之外，他也誓言重振台灣民主的司法正義、居住正義，在民進黨完全執政下已經到這個地步，要找回司法正義跟居住正義，給年輕人一個希望，「台灣人民需要改變，改變帶給台灣人民希望」。