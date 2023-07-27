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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍議員嗆民眾「你討中共打」惹眾怒　林楚茵：國民黨的老實樹

▲▼發言人林楚茵、張志豪、卓冠廷召開記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨立委林楚茵質疑國民黨議員說法。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈、杜冠霖／台北報導

陸軍第六軍團基隆彈藥分庫祥豐營區爆炸案造成2重傷、7輕傷，而後國民黨基隆市議員呂美玲嗆民眾「中共不想打你，那是你討打」，引發輿論譁然。民進黨立委林楚茵今（27日）質疑，呂是國民黨的「老實樹」，跟著霸凌者欺負自己人，甚至幫加害人找合理霸凌的理由，以為在演黑暗榮耀？

林楚茵今天批評，主動霸凌台灣的是中國，國民黨議員卻替霸凌者說台灣就是討打，跟著霸凌者欺負自己人，甚至幫加害人找合理霸凌的理由，以為在演黑暗榮耀？其實，呂美玲就是國民黨的老實樹，一不小心講出國民黨真心話而已。

林楚茵表示，國民黨幫著中共欺負台灣，例如2021年國民黨立委傅崑萁在院會質詢表示，增加軍購是挑釁引戰，2020年國民黨立委吳斯懷書面質詢稱，中共軍機繞台不算挑釁，這跟呂美玲「台灣自己討打」的論述根本同個想法，有這樣的政黨，台灣還需要敵人嗎？

此外，民進黨立委參選人鄭文婷也表示，呂美玲針對國防與彈藥庫搬遷議題，面對中共威嚇，卻嗆民眾討打，她對此說法表示嚴正譴責，兩岸關係之所以惡化，一直以來都是中國惡意打壓台灣，刻意部署上千顆的飛彈對準台灣，恐嚇台灣人民，因此說台灣人討打是完全倒果為因。

鄭文婷補充，呂美玲早上提及俄烏戰爭，叫台灣不要跟著美國走，不過她認為，要不要跟著美國走，並非重點，更重要的是，叫台灣人跟著中國走，才是真正的「自己討打」。

她強調，未來當選立委，一定要求國防部用最高規格的方式來看待彈藥庫安全的議題，不僅要求國防安全，更要做到民眾的居住安全，兩者間務必取得平衡，且必定要求國防部仔細評估跟衡量，要求找尋更適當土地，盡快搬遷。

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