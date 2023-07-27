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游淑慧「被黨內殺伐氛圍嚇到了」　羅智強嘆：相煎何太急

▲▼ 國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室金溥聰 。（圖／記者許靖騏攝）

▲ 國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰 。（資料照／記者許靖騏攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨全代會日前正式通過提名新北市長侯友宜參選2024總統大選，但黨內仍有雜音。對於國民黨立委參選人羅智強等人所拋出的政黨輪替大聯盟構想，侯友宜競辦執行長金溥聰就批評是在滅自己威風、長他人志氣，而也曾倡議「藍白合」、同樣投入立委選戰的台北市議員游淑慧直言，「我被如今黨內的一些殺伐氛圍嚇到了」，羅智強則回應，「本是同根生，相煎何太急」。

金溥聰日前接受專訪，談到全代會後的侯友宜及國民黨的變化，目前他需要將侯的民調拉高，並凸顯侯友宜的個人形象，他能理解先前民調不振時小雞們的焦慮，畢竟艱困選區的仗特別難打，但若有人在相對舒適的選區還有人「想些有的沒的，他不能接受」。

話鋒一轉，金溥聰直批羅智強日前提出的「政黨輪替大聯盟」，不解羅智強怎麼會提出再做一次民調？何況羅智強還是在深藍選區參選，「你在最安全的地方搞這種把戲，我看不起」。事後，羅智強則在臉書回應，對於金溥聰的批評指教，自己會概括承受、虛心反省。

面對黨內問題，游淑慧在臉書說，自己沒有被民進黨嚇倒過，即便他們喊殺喊告，也沒有因此禁言龜縮，「但我卻被如今黨內的一些殺伐氛圍嚇到了……謹言慎行、低調做人」，自己想作對的事，所以參與政治，與腐化的民進黨誓不兩立。沒有派系、沒有盤算，只想單單純純、乾乾淨淨的，努力走這條路，怎麼也這麼難？而羅智強則在底下留言，「本是同根生，相煎何太急」。

對於有聲音認為金溥聰撕裂黨內和諧，侯友宜競選辦公室表示，「攘外必先安內」，金溥聰身為競辦執行長不得不嚴詞譴責，他是扮演好執行長的角色。

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