美眾院反制中國扭曲聯大2758號決議　游錫堃：終於拆穿中共謊言

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國聯邦眾議院院會於美東時間25日通過「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），強調聯合國大會第2758號決議僅處理「中國代表權」而不涉及台灣，將送聯邦參議院審議。立法院長游錫堃今（27日）表示，感謝美國聯邦眾議院終於拆穿中共長久以來的謊言，讓台灣、中國一邊一國，台灣、中國互不隸屬的歷史真相獲得證明。

游錫堃今天表示，台灣、中國互不隸屬的事實舉世皆知，但是中共一直謊稱「台灣自古即是中國的一部分」，藉以欺騙世人企圖製造侵略台灣的合法性，美國聯邦眾議院通過「 台灣國際團結法案」，強調1971年10月25日聯合國大會第2758號決議案，僅處理「中國代表權」問題而不涉及台灣，亦沒有在中華人民共和國與台灣關係上採取立場或包含任何關於台灣主權問題。

游錫堃表示，美國這項法案拆穿中共數十年來的謊言，讓台灣、中國一邊一國，台灣、中國互不隸屬的歷史真相獲得澄清，有效阻斷中共侵略台灣的正當性，對台海安全、台灣的國際地位及印太地區的和平穩定極具意義。

此外，外交部昨天表示，數十年來，中國持續惡意擴大並曲解聯大第2758號決議中僅提及「中國代表權」，卻藉此用以打壓台灣在各種國際平台的參與、阻止台灣作出貢獻，更用以作為其虛假的「一個中國原則」的國際法基礎，在各種場合謊稱該決議證明北京對台灣的主權，「台灣國際團結法案」是美國國會以具體行動反制中國在全球故意扭曲聯大第2758號決議的劣行，盼以明確的國會立法來澄清事實，極具意義。