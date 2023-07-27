挺侯大將林金結倒戈？　陪郭站台還發扇子「總統力挺郭台銘」

▲郭台銘參加土城順聖宮宮慶，林金結緊跟在旁。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／新北報導

鴻海創辦人郭台銘今出席土城順聖宮關聖帝君聖誕千秋法會，民眾高喊「郭總統、凍蒜」此起彼落，現場宛如郭的總統競選造勢大會。值得注意的是，先前力挺侯友宜不遺餘力立委參選人、新北市議員林金結不只全程緊跟，現場還發送扇子並註明「立委支持林金結、總統力挺郭台銘」，疑似倒戈。

郭台銘今出席土城順聖宮關聖帝君聖誕千秋法會，國民黨立委參選人林金結全程緊跟，一早就陪同郭抬轎繞境，事後也陪郭參加支持者見面會。當見到在場群眾都高呼「總統好！郭總統！郭董凍蒜！」時，林的表情笑咪咪。

林金結致詞時，盛讚郭台銘一生在土城經營鴻海，把收入分享給員工，退休後還做公益買了BNT疫苗，郭就是為了台灣的未來、為了台灣的下一代，提出0-6歲國家養，大家都支持！林也更高呼：「郭想要為台灣做更多事，我們大家一起支持他！好不好！」全場熱情歡呼。

不只如此，現場還發送扇子宣傳品，上頭註明「立委支持林金結、總統力挺郭台銘」。而郭台銘上台致詞前，林金結還拿起麥克風鼓動群眾一起為郭加油，眾人高喊數次「愛的鼓勵」。

值得注意的是，為避免黨內軍心渙散，國民黨祭出「113年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨黨員行為規範」，明文規定黨員不得有為非本黨提名（徵召、核准）參選人公開站台、動員掃街及其他公開助選之行為。在7月23日全代會正式提名侯友宜參選總統之後，前述行為規範亦已正式運作。