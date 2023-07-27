「類造勢」民眾喊總統好！郭台銘週日訪美　「給台灣阿銘機會」

▲郭台銘參加土城順聖宮宮慶。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／新北報導

鴻海創辦人郭台銘今（27日）參加土城順聖宮關聖帝君聖誕千秋法會，現場群眾不斷高喊「郭總統！選總統！郭董凍蒜！」場面非常熱烈。郭致詞表示，接下來要展開1個月的祈福之旅，請大家要給他支持，他一定給台灣一個不一樣的未來，台灣人民需要改變，改變帶給台灣人民希望，「希望大家給台灣一個機會，大家也給台灣阿銘一個機會！」

今早原訂10點的採訪通知，郭台銘早上7點就抵達，並在國民黨立委參選人林金結、前立委盧嘉辰陪同下，一起抬轎遶境；過程中大批群眾簇擁，沿途都有人高喊「郭總統！郭董凍蒜」。遶境返抵順聖宮後，隨即進行參拜儀式，只見宮裡擠滿許多信徒，「為國為民郭台銘！郭董選總統！」之聲此起彼落，大家都想跟郭合照、握手，甚至就是想要摸他幾下，場面一度推擠。

還有民眾自製看板，上頭以藏頭詩寫著「郭下侯上積民怨」，顯然是對國民黨徵召結果感到不滿。此外，現場還發送林金結的扇子文宣品，上頭更註明「立委支持林金結、總統力挺郭台銘」，倒戈意味濃厚。郭台銘並在林金結引介下，在小型見面會上發表致詞。

▲郭台銘參加土城順聖宮宮慶，挺侯大將林金結緊跟在旁，疑似倒戈。（圖／記者湯興漢攝）

郭台銘致詞表示，自己是台灣阿銘，生在板橋，事業在土城超過40年，參與台灣第一階段的經濟發展，40年過去了，土城從一個偏鄉到現在工業科技重鎮。郭強調，自己是台灣阿銘，也是板橋阿銘，也是土城阿銘；今天在林金結、盧嘉辰等人的支持下舉辦關聖帝君大典，10年前是他跑了3趟大陸，讓關聖帝君可以請到台灣來。

郭台銘說，今天他要展開一個月的祈福之旅，祈求和平之福、經濟發展之福，讓政府清廉有效率，老百姓有居住正義、司法正義，也有發展的機會。

他並透露，星期天將要去美國，而他的第一站就從土城出發，希望在關公保佑下展開全國之旅、世界之旅，用關公誕辰機會，讓他走到全世界為大家服務。

只見郭台銘高呼：「請大家不要給我漏氣，要給我支持，我一定給台灣一個不一樣的未來，台灣人民需要改變，改變帶給台灣人民希望」，「希望大家給台灣一個機會，台灣也給台灣阿銘一個機會！」