台英將簽署強化經貿夥伴架構　綠委：跟進美國

▲民進黨立委賴瑞隆。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

繼台美21世紀貿易倡議簽署首批協定後，行政院昨（26日）宣布正式啟動台英「深化貿易夥伴關係（ETP）」，預計先就投資、能源與淨零碳排及數位貿易展開協商。長期耕耘立法院經濟委員會的民進黨立委賴瑞隆今（27日）表示，樂見英國、加拿大等國跟進美國，盼台灣融入全球經貿體系的速度越來越快。

賴瑞隆今天上午受訪說，昨天立法院正式通過台美21世紀貿易倡議首批協定，讓台美關係更上一層樓，現在是台美關係有史以來最好的時候，該協定也讓世界各國高度關注，美國是民主國家的老大哥，也是經貿的強國，所以各國也高度關注台灣跟美國之間簽訂貿易協定的進度。

賴瑞隆表示，現在世界各國高度關注台灣也在跟進，包括台英之間的貿易協定、台加的一些投資協定等，也在加速簽訂當中，相信未來有世界更多的民主國家，都會跟進美國，跟台灣來簽訂相關的協定，而台灣融入整個全球的經貿體系的速度也會越來越快，台灣未來加入CPTPP的速度也越來越快。

賴瑞隆說明，仍有中國等少數國家想要去阻止台灣加入世界經貿組織，但他認為這難度會越來越高，因為台灣終究最後還是會走入國際的經貿體系，特別是台灣的貿易量、經濟量都非常的巨大，也是各國所高度重視的，相信隨著台美21世紀貿易倡議簽訂之後，台灣跟英國，台灣跟加拿大，台灣跟世界各民主國家也會陸續來簽訂相關協定，讓台灣跟世界各國的經貿關係更加強化。