716成拐點？侯友宜民調止跌、柯文哲下滑　她點關鍵：仇恨選舉遇瓶頸

▲國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者屠惠剛、湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

根據近期各家民調趨勢顯示，在716大遊行後，民眾黨總統參選人柯文哲民調不漲反跌、國民黨總統參選人侯友宜則成功止跌。北市立委參選人苗博雅27日在民進黨團記者會回應，柯文哲跟侯友宜時常批評前瞻建設不當，但卻沒有具體說出不當處，久了之後大家會覺得這是政治攻防題目，這是仇恨式選舉遇到瓶頸的原因。

對於民調趨勢，民進黨團書記長莊瑞雄表示，離總統大選還有五個多月，民進黨目標就是雙過半，總統得票率跟國會席次都要衝過半，對於民調解讀民進黨從來都是慈眉善目，從517國民黨徵召侯友宜後認為可以拉出政治長紅，但看起來有點倒退嚕，現在國民黨全代會通過後期待往上攀升，現在是有點止跌。

對於柯文哲民調下滑，莊瑞雄分析，柯文哲這種個體戶有辦法撐到現在，跟家大業大的國民黨打得不相上下，各陣營都在努力，尤其是民眾黨這樣的小黨有如此成績，民進黨戒慎恐懼，希望明年大選可以拿到好成績，還是穩健地走。

至於選戰策略部分，莊瑞雄指出，現在幾組人馬都讓人看得眼花撩亂，民進黨比較有彈性，按照情勢隨時調整，但總統得票率跟國會席次過半還是目標。

北市議員苗博雅則認為，最終選民還是選誰相對有能力執政，過去半年賴清德民調穩定、柯文哲跟侯友宜相互糾纏，因為仇恨、批評式選舉效益有其極限，很多批評當然可以鞏固基本盤，像柯文哲跟侯友宜都有15%~20％的基本盤，但要擴及中間選民時，還是必須展現執政能力，這才是關鍵。

苗博雅指出，民進黨現在是執政黨，選民的評價就會以過去八年為基礎，挑戰者若競選過程都是批評，講久了人家也會問解決方法在哪？柯文哲跟侯友宜時常批評前瞻建設不當，但人民期待他們具體講出哪一條不當，這是理性監督跟批判，人民會給予肯定。

苗博雅直言，侯友宜、柯文哲兩人講了那麼久也講不出什麼政策要取消，久了之後大家只會覺得這是政治攻防題目，而非政策討論。中間選民期待的是牛肉要端出來，理性批判跟分析的能力拿出來，才是真正的關鍵，這也是仇恨式選舉遇到瓶頸的原因。