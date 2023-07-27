杜蘇芮奔向福建沿海　漳州市宣布「停班停課3天」

▲福建沿海風浪增強，廈門遊客撤離海灘。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸預測「杜蘇芮」颱風28日將從福建、廣東一帶登陸，福建多個沿海城市也緊急發出預警，漳州已經宣布27日至29日停工休市，廈門則要求民眾在家躲避風雨，做到「人不出門、車不上路」。

福建省漳州市官方26日晚間發出防汛防颱風緊急動員令表示，杜蘇芮可能在28日凌晨到上午從詔安至廈門沿海一帶登陸，將正面襲擊漳州，帶來強風強降雨以及嚴重影響。

漳州市官方指出，經研究，漳州方面決定從7月27日中午12時起至7月29日中午12時，在全市範圍內實行「三停一休」，即停工（業）、停產、停課、休市，動員員工提前下班回家，盡量做到人不出門、車不上路。

▼泉州沿海的景點已經關閉。（圖／CFP）



漳州市官方還說，期間內，全市各景區停止開放，各娛樂場所、露天餐飲經營場所停止營業，各施工工地停止施工；取消各類聚會和群體性活動；取消各類機構教育培訓工作；及時對廣告牌和陽台擺放物等進行轉移加固，防止高空墜物；準備防汛物資，防止地下停車場、地下商城等積水淹水；港口、施工工地等龍門吊、塔吊要提前下降做好防護措施；同時居住在工棚、活動板房、簡易住房、危舊房等人員要按照要求全部撤離。

福建省泉州市官方也在26日召開了防颱新聞通氣會，要求在7月27日至29日期間，全市所有大型戶外活動停止舉辦，各類學校、培訓機構、夏令營等全部停課。

福建省廈門市湖里區也宣布，27日晚間8時起，轄區所有市民居民居家避風，做到「人不出門、車不上路」。