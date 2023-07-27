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甜甜圈杜蘇芮「眼牆置換」！雷達圖曝光　變醜後強度有望再達巔峰

▲▼杜蘇芮雙眼牆。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉絲專頁）

▲杜蘇芮雙眼牆明顯，神似「甜甜圈」。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉絲專頁）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風杜蘇芮環流結構重建中，從雷達圖中可以看見颱風中心神似「甜甜圈」，目前正進入「眼牆置換」階段，未來方向會稍微不穩定且搖擺，一般而言，眼牆置換後颱風會重新增強，再一次達到巔峰，不過由於杜蘇芮即將登上中國陸地，屆時可能沒有增強的時間。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急表示，根據觀測顯示，杜蘇芮的環流結構正在組織調整並重建中，從雷達圖中可以看見颱風中心神似「甜甜圈」，內、外圈分明，正在進行「眼牆置換」階段，未來幾小時颱風定位與方向會較不穩定，也會比較「搖搖擺擺」，不過整體還是往西北到北北西前進。

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一般而言，眼牆置換過程中，颱風強度會稍微減弱並「變醜」，完成眼牆置換後，颱風會重新增強，再一次達到巔峰，不過由於杜蘇芮明日就會登陸中國福建，可能沒有時間「重展英姿」。

▲▼氣象專家吳聖宇說明杜蘇芮颱風的雙眼牆現象。（圖／取自吳聖宇臉書）

▲杜蘇芮颱風進入「眼牆置換」階段。（圖／取自吳聖宇臉書）

天氣職人吳聖宇也在臉書貼文中表示，杜蘇芮從昨晚逐漸發展出較明顯的眼瞼結構，大眼的中心大致穩定走向西北西北，裡面的小眼運動軌蹟的波動幅度就很大，忽西忽北的跳動。

吳聖宇指出，今天看來期間外圍大眼牆有逐漸向內收縮的趨勢，小眼的擺動幅度接下來應該會開始縮小，繼續以大環境引導流引導的方向繼續趨向金門附近的福建沿海地區。

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