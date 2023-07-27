　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

杜蘇芮發威炸豪雨　花東「土石流紅色警戒」再擴大107條

▲土石流警戒範圍。（圖／農委會水保局提供）

▲農委會水保局發布最新土石流警戒範圍。（圖／農委會水保局提供）

記者楊惠琪／台北報導

中度颱風杜蘇芮發威，氣象局發布陸上及海上颱風警報，雨彈狂襲花東和高屏等地區。農委會水土保持局今（27日）中午持續針對台東縣、花蓮縣發布土石流紅色警戒107 條，以及3處大規模崩塌紅色警戒，提醒居民配合地方政府應撤離，並作適當安置。 　　

農委會針對台東縣、花蓮縣2縣共14鄉43村，發布107條土石流紅色警戒，分布於臺東縣池上鄉錦園村、富興村，海端鄉霧鹿村、海端村、崁頂村、廣原村，鹿野鄉龍田村，延平鄉武陵村、桃源村、紅葉村、鸞山村、永康村，卑南鄉美農村、賓朗村、嘉豐村，大武鄉大竹村。

[廣告]請繼續往下閱讀...

花蓮縣部分有秀林鄉富世村、文蘭村、銅門村、水源村、景美村、秀林村，萬榮鄉明利村，卓溪鄉古風村，富里鄉新興村、永豐村、富南村、豐南村、羅山村、學田村，玉里鎮松浦里、觀音里、大禹里，光復鄉大豐村、大馬村、大全村、大富村、東富村，壽豐鄉池南村、志學村，吉安鄉太昌村、南華村、福興村等。 　

此外，農委會也發布3處大規模崩塌紅色警戒，分布於臺東縣延平鄉紅葉村，花蓮縣富里鄉富南村等，共2縣2鄉2村。地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當之安置。 　　

農委會也針對花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市304條潛勢溪流發布土石流黃色警戒，分布4 縣(市)32鄉(鎮市區)129村(里)。另發布6處大規模崩塌黃色警戒，分布於屏東縣來義鄉來義村，臺東縣大武鄉大鳥村，花蓮縣卓溪鄉卓溪村，臺東縣金峰鄉新興村，花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村等，共3 縣(市)5鄉(鎮市區)5村(里)。地方政府應進行疏散避難勸告。

ET快訊
快訊／颱風雨勢大！　高雄男「連人帶車」落海
年收多少才算「小康」？　鄉民公認數字揭殘酷現實
超商浩克曾想「私下撤告員警」　1關鍵持續偵辦
甜甜圈杜蘇芮「眼牆置換」變醜！　強度有望再達巔峰
快訊／超商浩克遭警送辦！
李玟遺物找不回！　家人衝Bruce豪宅爆衝突
55歲國寶級音樂人　肺腺癌末驟逝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雕博控保母虐嬰認「抽K」又刪文　陳沂畫3重點：愈想愈毛骨悚然

杜蘇芮交通異動懶人包！台鐵18時前南迴、花東全停駛　省道9路段封閉

杜蘇芮發威！南橫等2公路傳災「下午搶通」　9路段續預警封閉

高雄風雨要來了！　陳其邁急要市民避免外出：風力越晚越強

甜甜圈杜蘇芮「眼牆置換」！雷達圖曝光　變醜後強度有望再達巔峰

杜蘇芮發威炸豪雨　花東「土石流紅色警戒」再擴大107條

台南停班課「百貨公司卻全開」！　過來人曝慘況：下班很可怕

台科大生研發「口罩正確佩戴辨識系統」　獲國科會研究創作獎

麥當勞99元優惠詐騙　「沒給OTP」被盜刷10萬元！1陷阱全場驚

「天使輪」擱淺海域貨櫃勘查曝！31只位置無變化　逾千只沉沒

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

前Spexial Teddy「遭砸破相縫針」　臧芮軒霸氣報警「急攔肇事辣妹」

高大成2年前斷言女嬰非虐死　曝恐長期吸毒煙霧：血管脆弱

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

東京迪士尼高難度遊戲　４招技巧教你贏獎品！

雕博控保母虐嬰認「抽K」又刪文　陳沂畫3重點：愈想愈毛骨悚然

杜蘇芮交通異動懶人包！台鐵18時前南迴、花東全停駛　省道9路段封閉

杜蘇芮發威！南橫等2公路傳災「下午搶通」　9路段續預警封閉

高雄風雨要來了！　陳其邁急要市民避免外出：風力越晚越強

甜甜圈杜蘇芮「眼牆置換」！雷達圖曝光　變醜後強度有望再達巔峰

杜蘇芮發威炸豪雨　花東「土石流紅色警戒」再擴大107條

台南停班課「百貨公司卻全開」！　過來人曝慘況：下班很可怕

台科大生研發「口罩正確佩戴辨識系統」　獲國科會研究創作獎

麥當勞99元優惠詐騙　「沒給OTP」被盜刷10萬元！1陷阱全場驚

「天使輪」擱淺海域貨櫃勘查曝！31只位置無變化　逾千只沉沒

福原愛聲明反擊無效！　日網狂轟「作法太骯髒」形象一口氣崩塌

中醫符合2條件！健保會動支「3.12億預備金」補貼　西醫未達條件

快訊／雨勢大又不熟路況！　高雄男颱風天「連人帶車」落海

沙子宸1A初登板4局3K無失分　鄭宗哲連4場敲安

國安幕僚不見蔡英文人馬？　賴清德競辦：大家都是台灣隊

睽違七年！「情歌王子」理查瑪爾克斯中秋來台　北高兩地開唱

李珮琪強忍肩傷出擊　中華隊金恩盃擊退巴基斯坦奪第3勝

杜蘇芮颱風造成屏東地區1萬餘戶停電　台電積極搶修

SYM三陽「新電動機車」專利曝光　採中油換電系統、雙槍避震設計

颱風來襲牡丹水庫洩洪　恆春警主動巡視疏散民眾

生活熱門新聞

杜蘇芮風雨越晚越強　中南部縣市長尷尬原因曝

杜蘇芮加速陸警再擴大！今風雨最強　11縣市豪大雨

年收多少算小康？鄉民公認數字揭現實

颱風假「下午宣布」最傻眼！他憶北市曾16時放假

全台停班停課一覽！北北基桃宣布了

本島陸警明早解除！雙颱共舞時間曝

LINE「8款驚喜貼圖」快下載

今7縣市停班課！　杜蘇芮11縣市炸豪大雨

杜蘇芮像喝醉酒！暴風圈將罩大半台灣陸地

杜蘇芮襲墾丁現況！風雨狂搧路樹晃

手搖飲去冰！店員糾正「1說法才對」　客人懵了

不是中彰、雙北！全台最難放颱風假「是這」

北北基強風「逼近放假標準」！不輸搖滾區2縣市

南部雨區擴大　2縣市納入陸警

更多熱門

相關新聞

台南停班課「百貨公司卻全開」！過來人曝慘況

台南停班課「百貨公司卻全開」！過來人曝慘況

中度颱風杜蘇芮來勢洶洶，台南市、高雄市等7縣市今（27）日停止上班上課。不過今日上午台南無風無雨，許多店家照常營業，粉專「台南式 Tainan Style」也整理出，今日營業的百貨、電影院和賣場，許多網友看到後紛紛表示「百貨都全開，今天應該忙爆」，也有人體恤服務業辛勞，表示「還是別去比較好」。

本島陸警明早解除！雙颱共舞時間曝

本島陸警明早解除！雙颱共舞時間曝

杜蘇芮襲菲律賓6死　母子遭活埋

杜蘇芮襲菲律賓6死　母子遭活埋

颱風來了！天使輪擱淺貨櫃「乖乖沒亂漂」

颱風來了！天使輪擱淺貨櫃「乖乖沒亂漂」

放颱風假沒薪水？　勞動部：建議不要扣發

放颱風假沒薪水？　勞動部：建議不要扣發

關鍵字：

土石流大規模崩塌水保局颱風

讀者迴響

熱門新聞

29歲正妹YouTuber家中輕生亡！死前PO千字文控訴

男偶像粉絲面前坦承「我是個gay」！

杜蘇芮風雨越晚越強　中南部縣市長尷尬原因曝

即／江宏傑將開記者會　福原愛回應

杜蘇芮沒走颱風又+1？日氣象廳：恐直掃北台灣

杜蘇芮加速陸警再擴大！今風雨最強　11縣市豪大雨

年收多少算小康？鄉民公認數字揭現實

鳳梨被爆有女友還射後不理！

帝爺公蛇終於現身！廟方見牠躲桌底

福原愛凌晨突發聲！　意外洩官司開打中

颱風假「下午宣布」最傻眼！他憶北市曾16時放假

全台停班停課一覽！北北基桃宣布了

本島陸警明早解除！雙颱共舞時間曝

LINE「8款驚喜貼圖」快下載

今7縣市停班課！　杜蘇芮11縣市炸豪大雨

更多

最夯影音

更多
大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴
海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面