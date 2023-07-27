杜蘇芮發威炸豪雨　花東「土石流紅色警戒」再擴大107條

▲農委會水保局發布最新土石流警戒範圍。（圖／農委會水保局提供）
記者楊惠琪／台北報導
中度颱風杜蘇芮發威，氣象局發布陸上及海上颱風警報，雨彈狂襲花東和高屏等地區。農委會水土保持局今（27日）中午持續針對台東縣、花蓮縣發布土石流紅色警戒107 條，以及3處大規模崩塌紅色警戒，提醒居民配合地方政府應撤離，並作適當安置。
農委會針對台東縣、花蓮縣2縣共14鄉43村，發布107條土石流紅色警戒，分布於臺東縣池上鄉錦園村、富興村，海端鄉霧鹿村、海端村、崁頂村、廣原村，鹿野鄉龍田村，延平鄉武陵村、桃源村、紅葉村、鸞山村、永康村，卑南鄉美農村、賓朗村、嘉豐村，大武鄉大竹村。
花蓮縣部分有秀林鄉富世村、文蘭村、銅門村、水源村、景美村、秀林村，萬榮鄉明利村，卓溪鄉古風村，富里鄉新興村、永豐村、富南村、豐南村、羅山村、學田村，玉里鎮松浦里、觀音里、大禹里，光復鄉大豐村、大馬村、大全村、大富村、東富村，壽豐鄉池南村、志學村，吉安鄉太昌村、南華村、福興村等。
此外，農委會也發布3處大規模崩塌紅色警戒，分布於臺東縣延平鄉紅葉村，花蓮縣富里鄉富南村等，共2縣2鄉2村。地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當之安置。
農委會也針對花蓮縣、台東縣、屏東縣、高雄市304條潛勢溪流發布土石流黃色警戒，分布4 縣(市)32鄉(鎮市區)129村(里)。另發布6處大規模崩塌黃色警戒，分布於屏東縣來義鄉來義村，臺東縣大武鄉大鳥村，花蓮縣卓溪鄉卓溪村，臺東縣金峰鄉新興村，花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村等，共3 縣(市)5鄉(鎮市區)5村(里)。地方政府應進行疏散避難勸告。
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