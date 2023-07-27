杜蘇芮發威炸豪雨　花東「土石流紅色警戒」再擴大107條

中度颱風杜蘇芮來勢洶洶，台南市、高雄市等7縣市今（27）日停止上班上課。不過今日上午台南無風無雨，許多店家照常營業，粉專「台南式 Tainan Style」也整理出，今日營業的百貨、電影院和賣場，許多網友看到後紛紛表示「百貨都全開，今天應該忙爆」，也有人體恤服務業辛勞，表示「還是別去比較好」。