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本島陸警明早解除！雙颱共舞時間曝　下周又一颱「可能發布警報」

▲▼海上有颱風杜蘇芮及熱帶低壓發展中。（圖／氣象局）

▲海上有颱風杜蘇芮（左）及熱帶低壓（右）發展中。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風杜蘇芮持續往北北西前進，今日將通過台灣海峽南部，除東半部外，南台灣在午後的風雨也會加劇，而金門則是在今日深夜到明晨風雨最強，預計明日白天解除本島陸警。另外在台灣東南方海上也有一個熱帶性低氣壓正在發展，預估明日清晨將增強為第六號颱風「卡努」，以此路徑來看不排除會發布颱風警報可能性。

氣象局技正羅雅尹表示，今日白天花東、恆春半島留意持續性降雨，尤其花東、台東山區、屏東山區有局部大豪雨或超大豪雨，台東平地、宜蘭山區有局部豪雨或大豪雨。

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▲▼氣象局11:40說明杜蘇芮最新動態。（圖／翻攝氣象局直播）

▲今日東半部嚴防超大豪雨。（圖／翻攝氣象局直播）

▲▼氣象局11:40說明杜蘇芮最新動態。（圖／翻攝氣象局直播）

▲颱風今日到明晨離台灣最近。（圖／翻攝氣象局直播）

午後颱風雨帶進入南部地區，降雨將會明顯加劇，今晚到明晨颱風通過澎湖西南方海域，東部、南部、中部局部地區都會有雨，離颱風最近的澎湖、金門在今夜到明晨風雨增強，明日白天颱風進入中國福建，金門雨勢持續，但台灣本島降雨趨緩，明日白天有機會解除本島的陸上颱風警報。

氣象局預報員黃恩鴻表示，目前在台灣東南方海上還有一個熱帶性低氣壓正在發展中，預估明日清晨增強為第六號颱風「卡努」，以此路徑來看，離台灣最近的時間點落在下周二、三，若暴風圈較大、強度足夠的話，可能將會為北部帶來風雨，因此也不排除發布颱風警報的可能性。

▲▼氣象局11:40說明杜蘇芮最新動態。（圖／翻攝氣象局直播）

▲▼隨著颱風靠近，南部地區午後到入夜雨勢也會加劇。（圖／翻攝氣象局直播）

▲▼氣象局11:30持續針對杜蘇芮發布陸上警報。（圖／氣象局）

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