台南停班課「百貨公司卻全開」！　過來人曝慘況：下班很可怕

▲杜蘇芮颱風逼近台灣。（圖／記者屠惠剛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

中度颱風杜蘇芮來勢洶洶，台南市、高雄市等7縣市今（27）日停止上班上課。不過今日上午台南無風無雨，許多店家照常營業，粉專「台南式 Tainan Style」也整理出，今日營業的百貨、電影院和賣場，許多網友看到後紛紛表示「百貨都全開，今天應該忙爆」，也有人體恤服務業辛勞，表示「還是別去比較好」。

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▲▼台南百貨公司今天都營業。（圖／台南式 Tainan Style授權引用，下同）



粉專「台南式 Tainan Style」在臉書發文分享，今天百貨公司、電影院、賣場以及醫院的營業狀況。看到新光三越、南紡購物中心、MITSUI OUTLET PARK、Focus 時尚流行館、大遠百、好市多台南店、家樂福以及大潤發全數正常營業。

新光影城同樣正常營業，但11點30分之前場次取消，威秀影城、國賓影城則是下午1點前的場次取消，後續視風雨狀況評估調整；醫院都是停診，奇美博物館也休館1天。

許多網友留意到百貨公司全都正常營業，表示「百貨公司全開是怎樣」、「今天百貨可能忙爆」、「沒風沒雨，百貨公司、電影院都客滿」、「在百貨公司上班真可憐」，過來人也嘆道，「百貨業真的沒颱風假，20多年前遇過鐵門拉一半還硬要營業，每次下班回家都很可怕」。

還有人指出，「這根本就是通知我今天這些地方不要去，服務業辛苦了」、「說真的要是去光顧這些地方，就是鼓勵賣場壓榨員工」、「結果公司行號、郵局、銀行不用上班，忙到一些服務業」、「可憐的服務業，今天應該會有蠻多台灣鯛出沒」。

也有人擔憂，「小心下午風雨增強啊」、「會不會下午交通大亂」、「颱風天預防性放假，因為出門上班、上課好危險，白天沒風雨不代表晚一點沒風雨，出意外怎麼辦！但是出門逛街、吃飯、看電影、唱歌就好安全可以去，真可笑」。

「台南式 Tainan Style」便提醒，今天晚上到明天清晨會是台南風雨最大的時候，目前是因為台南還處在背風面，有中央山脈幫忙擋，所以才無風無雨，「大家還是別掉以輕心哦」。氣象局也指出，颱風暴風圈已籠罩台灣南部、東南部陸地，對苗栗以南地區、南投、花蓮、台東、恆春半島、澎湖、金門構成威脅，各地風雨持續增強。