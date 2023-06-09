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大陸 大陸焦點 特派現場

衡量經濟發展成果「晴雨表」　陸20%青年失業率說明什麼？

▲▼ 失業率,大陸失業率,美團外賣,外賣,外送員。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲北京一家高校舉辦校園招聘會。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

學術界認為，就業是衡量經濟發展成果最真實的「晴雨表」，反映GDP增長有效與否。20%的青年失業率令大陸經濟復甦與否再受檢視，不過有學者提出，該數據僅能讓外界管中窺豹，視為全貌並不合理，而未來的就業問題會更嚴峻，解決方法還是要回歸促進民營經濟、改善市場環境及發展服務業。

2020年以來，大陸受新冠疫情封控、全球經濟下行等綜合因素影響，遭遇1949年以來的第三次失業高峰。前兩次分別為1973至1979年期間，大量知識青年返城產生的就業危機；1998至2001年大陸國企改革導致的失業潮。

▲▼ 失業率,大陸失業率,美團外賣,外賣,外送員。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲過去5年大陸城鎮調查失業率平均值。（圖／記者蔡儀潔製圖）

大陸國家統計局公布的數據顯示，2018年至2022年全國城鎮調查失業率平均值分別為4.9%、 5.2%、5.6%、5.1%、5.6%；今年一季度略有下降至5.5%，其中16-24歲勞動力1至3月失業率分別為17.3%、18.1%、19.6%，4月攀升至20.4%，達到歷來最高。

「從總的情況來看，今年以來就業形勢總體向好，但是壓力依然較大」，大陸國家統計局發言人付凌暉公開表示，目前就業結構性問題突出，穩定和擴大青年人的就業仍需持續加力。

大陸經濟學者王明遠則認為，以4月16-24歲失業率20.4%當作整個青年群體失業率「並不合理」，因為此年齡段人口勞動參與率不高，數量較2018年僅增加100餘萬；但僅5.1%的全國城鎮調查失業率亦與大眾實際感受不同，而統計失真原因包括每週工作1小時就算就業等、靈活就業人員多達2億等。

▲▼潘家園,鬼市,地攤,地攤經濟,北京夜市,擺攤。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲火熱的擺攤經濟。（圖／記者蔡儀潔攝）

嚴峻的失業率折射的是大陸經濟現況，數據顯示，第一季度GDP按年增長4.5%，外界看好和看衰的聲音爭論不休。從各地火熱的地攤經濟到申請人數飆漲的外送員、網約車司機等，或許能看出大陸老百姓為生計奔波的勢頭。

北京清華大學經濟學博士生導師孫立平指出，根據資金走向，中國經濟前景短線的偏樂觀，長線的偏悲觀，預計會面臨時間不短的「經濟收縮期」，而新冠疤痕效應影響的不僅是人心，還有企業家精神、人力資本及就業市場。

▼ 大陸疫情解封後，即時享受類消費出現報復性反彈。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 深圳,深圳人潮,五一人潮 。（圖／記者蔡儀潔攝）

令人更擔憂的是，今年大陸大學畢業生人數再創新高，達到1158萬人。實際上，大陸青年失業危機已非短線問題，由於整體經濟放緩已成趨勢，要再增加職缺難度更大。

外界預估，大陸2025年畢業數將超過1900萬人，達到新高峰，而「05」後年輕人更傾向於到城市，農村緩衝作用將逐漸消失，在失業量未消化完，新鮮人卻在遞增的情況下，就業危機成大陸經濟復甦下的巨大挑戰。

王明遠認為，改善市場環境，促進民營經濟、數字經濟和服務業發展，仍是解決就業問題的唯一通道，離開以上3項談就業，目前是行不通的。

大陸官方則向外界積極喊話稱， 隨著經濟持續恢復，特別是服務業持續好轉，加之穩就業政策顯效，就業形勢有望總體穩定。政府各部門不斷推出各項幫扶措施，例如人社部6日啟動2023百日千萬招聘專項行動，為高校畢業生等群體提供千萬職缺。

地方政府亦出招安撫待業青年，其中河南補貼離校未就業應屆高校畢業生300元人民幣，困難畢業生發放2000元人民幣等。

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