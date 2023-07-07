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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸進入「胡桃鉗階段」　尹啟銘給台商2建議：RCEP和內需

▲▼尹啟銘 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲尹啟銘在發表演講。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／紹興報導

前經濟部長尹啟銘6日出席兩岸數字（編按：數位）產業合作大會，在發表主旨演講時指出，大陸目前進入「胡桃鉗」階段，建議台商從2大方面抓住發展機遇，分別是善用RCEP優勢，打造「大陸+N」地理佈局，以及在內需市場中創造機會。

尹啟銘演講時，引述美國《商業週刊》「若沒有了台灣，全球經濟就無法正常運作」的觀點稱，亞太地區第一條產業創新「走廊」是資通訊產品，美中台分別扮演3種角色。

尹啟銘指出，具體來看，美國掌握了一頭一尾的科技和品牌行銷；台灣是產品設計和供應鏈整合製造中心，「台商掌握了晶圓代工、IC封測等全球龍頭位置」；大陸則是實現低成本生產的工廠。

尹啟銘接著介紹第二條走廊「半導體」，在上游部分由美國掌握技術、專利、設備等；中游則是台灣進行半導體製造，進行高度整合；下游則是大陸和東協所握著的市場、新興應用領域。

疫後全球局勢動盪，尹啟銘談到在此形勢下，兩岸產業合作所面臨的挑戰和機遇。他指出，大陸目前進入「胡桃鉗」階段，即生產成本上升、條件要求增高、面臨來自後發者的競爭，在美中對抗下，承受「去中」、「去台」壓力，但大陸具有產業鏈更完整的優勢。

尹啟銘認為台商應調整對大陸的定位，譬如由出口導向轉向內需市場；看中人口紅利、政策優惠，轉成吃人才紅利和發達的科研環境；由獨立發展走向融合發展等。

尹啟銘具體闡述兩岸機遇時，首先建議台商善用RCEP優勢，打造「大陸+N」地理佈局；其次是抓住大陸內需市場機會，譬如十四五規劃就創造了新的需求，「雙循環」戰略發揮潛在經濟成長動能，台商能抓住「新基建」，包括資訊基礎設施、融合基礎設施及創新基礎設施。

尹啟銘接著稱，在內需方面，台商還可以善用「IC（積體電路）+ICT（資訊及通訊科技）+N」模式，其中的N就是結合下游運用創造新的市場。

▲▼ 浙台周 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲簽約儀式現場 。（圖／記者蔡儀潔攝）

兩岸數字（編按：數位）產業合作大會6日下午在紹興舉行，現場舉行了合作簽約儀式，16個產業項目集中籤約，包括《集成電路芯片製造項目》、《半導體材料設備產業鍊項目》等，簽約總額達422億元人民幣。

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