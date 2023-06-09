陸疫情疤痕下的失業大軍　千萬人碰壁OL嘆「沒想到裁到我頭上」

▲北京一名年輕外送員躺在電動車上休息。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

中國大陸2020年至2023年累計逾1500萬新鮮人，在當年沒有找到工作，而疫情的「疤痕效應」仍在發威，今年4月16至24歲青年失業率更升破20%。近期被裁員的26歲女生向《東森新媒體ETtoday》訴說無奈；未被裁的員工則繃緊神經，感嘆「職場又更捲了」。

▲大陸新鮮人「就業差」。

高失業率人人自危

裁員如烏雲籠罩全球，大陸近3年A股上市公司平均員工數減少11.9%，2022年企業註銷率約10%。2020年至2023年「就業差」分別是-249萬、-220萬、-449萬、-582萬。此處「就業差」指的是新增就業人數與全部應屆畢業生的差距。

一位不願具名的北京互聯網外企員工透露，以所在行業來說，「騎驢找馬」跳槽在過去屬於常態，但如今裁員率上升至10%至15%，3個月找不到下家很正常，供需失衡的外部環境亦令公司縮緊職工福利，「沒辦法，現在都皮繃很緊在工作，很難argue待遇變差。」

「週二被叫去辦公室，讓我週五走人...」，任職於文化創意公司的26歲台中女生Kelly，無奈描述自己被裁的遭遇，之前就知道大裁員潮，但公司月流水高，「所以沒想到會裁到我頭上，而且這麼臨時。」

據Kelly觀察，疫情解封後廣州和深圳人口大增，加上「金三銀四」效應（每年的3、4月是人才招聘的高峰期），求職競爭激烈，不乏有年齡大的求職者「壓價」務工；大量中小型公司為降本增效，高學歷或經驗值不再為主要參考點，「新鮮的肝」更具吸引力。

▲北京一所高校舉辦校園招聘會。（圖／記者蔡儀潔攝）



走進校園招聘

記者近日實地走訪北京一所高校的春季校園招聘會，官方介紹有55家公司、逾1600個職缺。參與的公司一早便到體育館內，架好了攤位、擺出了公司小冊子，大有種「準備迎客」的架勢。9時許，陸續有學生拿著履歷，成群結伴來諮詢。

不過，現場並未出現熙來攘往的場面。對此，主打康復醫療技術的大陸國企HR表示，6月已是校園招聘尾聲，現在基本上是「撿漏補缺」狀態，他們上次來就招滿了「體能訓練師」，此次是想把最後一項「助理研究員」職缺補滿。

招聘會上熱門攤位主要為大陸國企、數字傳媒類企業等，被問及是否招聘台灣人時，一家新媒體公司委婉表示，因歸屬大陸央企且手續複雜，一般情況下不招收港澳台民眾。

另一家招聘「醫療銷售」的商貿公司則表示歡迎各地學生，HR熱情介紹他們業務亦覆蓋台灣，此番前來計畫招2人，總薪資為7000至1萬元人民幣，已經收到數張履歷了。

參與招聘的學生透露，今年就業市場確實嚴峻，同學總體亦更為焦慮，自己已找到工作，但沒有很滿意，因此再來招聘會看看有無更適合的職缺。另一名學生則分析道，部分科系受大環境影響找工作更難了，例如舞蹈表演，有同學選擇畢業後到健身房當教練，雖然大嘆可惜但好在薪資優渥，每月2萬元人民幣以上，可先度過市場寒冬。

▲不少待業民眾選擇從事外送員維持生計，圖為北京街頭在等待派單的外送員。（圖／記者蔡儀潔攝）

待業的焦慮情緒

失業在家的青年承受經濟和精神上的壓力，打開大陸社群平台，關於招聘、創業等內容比比皆是。外送行業成為其中一個中轉站，出現外送員數量猛增、收入則下降的情況，有網友調侃「如今送外賣已成為知識密集型產業」。

待業近1個月的Kelly直言壓力很大，投出的履歷石沈大海，主動聯繫的都是客服、直播主等職缺，目前計畫與朋友一起去擺攤或經營自媒體。

不過，市場也並非冰霜遍地，一家中型遊戲公司的HR透露，大眾娛樂需求依然高企，隨著新產品上線，今年公司還在擴張，每月至少招聘30人，有明顯感受到履歷數量變多，且碩士以上學歷占10%超出預期，還首次招到了海外戶籍的員工，但突破性職位還是很難找人。

另外，勞動密集型產業依然大開歡迎之門。富士康河南最大廠區的行政負責人表示，2012年至2022年十年間，濟源廠累積招募22.8萬人次，有時一周要進5000、6000人。