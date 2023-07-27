台鐵今中午前「南迴線、花東間」停駛　西幹線部分區間停開

▲台鐵花東、南迴線等列車今中午前停駛。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風陸警範圍擴大，台鐵今(27日)晨再發布運行計畫，南迴線、平溪線、深澳線今中午前全面停駛；東部幹線花蓮=台東間停駛，台北往返花蓮間上午8時後班次陸續僅行駛台北=宜蘭區間，台北=蘇澳間區間車正常行駛；西部幹線僅行駛至新左營。

●西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)：

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(一)南下班次：101次(台中5:35發車)以前班次行駛至潮州，371次(台中7:00發車)以後班次行駛至新左營。

(二)北上班次：118次(潮州9:27發車)以前班次正常行駛，120次(原潮州9:56發車)以後班次由新左營發車。

●東部幹線(台北=花蓮=台東間)：

(一)花蓮=台東間各級列車停駛。

(二)台北=花蓮間：

1. 花蓮往台北方向：407次 (花蓮8:58發車) 以前班次正常行駛，411次(原花蓮9:45發車)以後班次只行駛宜蘭至台北區間。

2. 台北往花蓮方向：410次(台北7:55發車)以前班次行駛至花蓮，472次(台北8:40發車)以後班次只行駛至宜蘭。

(三)台北=蘇澳間區間車正常行駛。

●南迴線(枋寮=台東間)：各級列車停駛

全區間停駛：554次(潮州12:46發車)、653次(台東11:35發車)、333次(新左營05:23發車)、701次(新左營06:26發車)、301次(台南06:30發車)、304次(台東07:15發車)、306次(花蓮06:22發車)。

●各支線：

1.平溪/深澳線：列車停駛。

2.內灣/六家線、集集線、沙崙線：正常行駛。

台鐵表示，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。