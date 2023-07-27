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杜蘇芮「豪雨再灌一日」！南台灣第二波變天　2縣市納入陸警

記者柯沛辰／台北報導

中度颱風「杜蘇芮」暴風圈26日下午3點觸陸後，氣象局持續發布陸上、海上颱風警報，彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、屏東、恆春半島、澎湖皆納入陸上警報範圍。氣象局表示，東半部27日風雨持續，南部、澎湖、金門地區風雨則明顯增強，須特別留意。

氣象局指出，杜蘇芮仍維持中度颱風，截至晚間11點，中心位在鵝鑾鼻南南西方海面約230公里海面上，以每小時16轉19公里速度向西北轉北北西移動，七級風暴風半徑維持280公里，逐漸移入恆春半島及屏東地區，對彰化以南、花東及澎湖將構成威脅。

▲▼杜蘇芮颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

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▲杜蘇芮颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局）

氣象局預報員劉宇其表示，由於受到中央山脈阻擋，屏東地區風雨不明顯，但恆春地區的風雨已經增強了，預計杜蘇芮將持續往北北西移動，27日將來到台灣海峽南部，暴風圈仍會壟罩台灣中南部陸地，所以警戒地區新增彰化、南投。

劉宇其指出，杜蘇芮一直處在台灣南方，台灣盛行偏東風，把大量水氣帶到東半部，所以花蓮、台東有大豪雨出現，目前最大累積雨量是花蓮縣天祥517.5毫米，台東縣457毫米，宜蘭縣也有361.5毫米，新北市233毫米，而屏東縣西大武山則因地理環境特殊，累積雨量達到673毫米。

▲▼杜蘇芮「豪雨再灌一日」！南台灣第二波變天　2縣市納入陸警。（圖／中央氣象局）

▲花東地區、屏東縣累積雨量皆突破400毫米。（圖／中央氣象局）

劉宇其提醒，東半部的降雨持續，隨著颱風周四（27日）來到台灣西南方，南台灣降雨明顯增多，即便27日入夜後到隔天周五，南部地區包括澎湖、金門，雨勢仍會持續增大。不過，宜蘭、花蓮屆時降雨會趨緩，唯獨台東仍處於迎風面，雨勢依舊明顯，氣象局將持續發布豪大雨特報。

另外，南部地區27日風雨明顯增強，屏東上午可能出現11級陣風，到了下午或入夜後，台南、高雄能感受到強陣風，可能出現10級陣風，而雲林、嘉義沿海鄉鎮的風力也會明顯增強。至於澎湖，當天入夜後風力增強：金門則是到28日颱風接近時，也能感受到風力增強，

▲▼杜蘇芮20:40氣象局說明。（圖／氣象局） 

▲氣象局12小時定量降水預報，東半部呈現「紫爆」。（圖／氣象局，下同）

劉宇其表示，未來兩天，台東、恆春半島強風豪雨，27日將持續一整天；宜蘭、花蓮豪雨也持續一整個白天；北部、馬祖地區受外圍環流影響，要注意8至10級強陣風；南部、澎湖周四風雨轉強，當天傍晚風雨最強，直到周五白天減弱。

至於金門，颱風中心周五清晨可能通過金門附近，所以金門周四深夜到周五上午風雨最強，要留意強陣風；至於中部地區，受到影響較小，但沿海有間歇性風雨，仍要注意。

▲▼杜蘇芮20:40氣象局說明。（圖／氣象局）

 
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