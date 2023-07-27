今7縣市停班課！　杜蘇芮「陸警擴大」11縣市炸豪大雨

▲杜蘇芮颱風持續影響全台各縣市，27日是否停班停課，受到許多民眾關注。（示意圖／記者李毓康攝）



記者葉國吏／綜合報導

杜蘇芮加速，今天（27日）風雨最強，11縣市豪大雨！中央氣象局持續發布海上陸上颱風警報，今凌晨陸上警戒區新增台中市。今天台灣有7縣市因風雨達到停班課標準。《東森新媒體ETtoday》為您整理如下：

台南市：27日停止上班上課。

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高雄市：27日停止上班上課。

屏東縣：27日停止上班上課。

花蓮縣：27日停止上班上課。

台東縣：27日停止上班上課。

澎湖縣：27日停止上班上課。

金門縣：27日上午正常上班上課、下午停班停課。

基隆市：27日正常上班上課。

台北市：27日正常上班上課。

新北市：27日正常上班上課。

桃園市：27日正常上班上課。

新竹市：27日正常上班上課。

新竹縣：27日正常上班上課。

苗栗縣：27日正常上班上課。

台中市：27日正常上班上課。

彰化縣：27日正常上班上課。

南投縣：27日正常上班上課。

雲林縣：27日正常上班上課。

嘉義市：27日正常上班上課。

嘉義縣：27日正常上班上課。

宜蘭縣：27日正常上班上課。

連江縣：27日正常上班上課。

▲杜蘇芮最新路徑圖。（圖／氣象局）



超大豪雨特報：花蓮縣、台東縣、屏東縣

大豪雨特報：宜蘭縣

豪雨特報：新北市、台中市、南投縣、高雄市

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