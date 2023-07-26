暴雨狂轟！10公路預警封路　南迴2路段傳災情

▲杜蘇芮颱風來襲，10公路預警封閉。（圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮挾帶猛烈豪雨，公路總局宣布，今天(26日)晚間18時起，10處公路預警性封閉；另台9線南迴公路有2處路段傳出災情。

●預警性封閉路段：10處

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1.高雄市桃源區與台東縣海端鄉台20線105K~198K+500(梅山口至初來路段)，今實施預警性封閉，預計28日17時解除預警性封閉，其中149K~171K+500(向陽至利稻路段)，預計於28日7時開放，台20線171K+500~198K+500(利稻至初來)預計27日7時開放通行。

2.花蓮縣秀林鄉台8線114K+600~120K+500(合歡派出所前至金馬隧道東口)，今日13時實施預警性封閉，預計28日8時解除預警性封閉。

3.花蓮縣富里鄉台東縣東河鄉台23線7K~25K(豐南路段至北源路段)，今日16時實施預警性封閉，視風雨情況開放通行。

4.花蓮縣卓溪鄉台30線0K~5K+500(卓溪至南安路段)，今日16時實施預警性封閉，視風雨情況開放通行。

5.桃園市復興區與宜蘭縣大同鄉台7線47K+400~85K+500(巴陵至百韜橋)，今日18時實施預警性封閉，預計28日8時解除預警性封閉。

6.花蓮縣秀林鄉台8線120K+500~184K+500(金馬隧道至太魯閣口)，今日18時預警性封閉，視風雨情況開放通行。

7.花蓮縣光復鄉台11甲線4K~16K+400(東富至豐濱)，今日18時預警性封閉，視風雨情況開放通行。

8.高雄市桃源區台20線93K至98K+700(勤和至復興)，今日18時實施預警性封閉，預計28日12時開放通行。

9.高雄市那瑪夏區台29線11K至23K(那瑪夏至五里埔臨時便道)，今日18時實施預警性封閉，預計28日12時開放通行。

10.屏東縣三地門鄉台24線27K+400~38K(文德路口至神山路段)，預計今日20時實施預警性封閉，預計28日8時開放通行。

●道路災情：2處

1.台東縣大武鄉台9線417K(大武路段)邊坡坍方，單線雙向通行，預計26日22時開放通行。

2.台東縣太麻里鄉台9線398K+600~400K+050(多良便道)邊坡落石，單線雙向通行，預計28日08時開放通行。

公路總局表示，台8線(中橫公路太魯閣路段)、台9線(花蓮至南迴路段)、台9戊線、台11線(海岸公路)、台23線(東富公路)、台26線及台30線未來也不排除預警性封閉，實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。