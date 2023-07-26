　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

杜蘇芮逼近「大豪雨」夜襲　各地強風雨時間出爐！陸警恐擴大

▲▼杜蘇芮颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲杜蘇芮持續往西北西行進。（圖／翻攝自NOAA）

記者柯沛辰／台北報導

中度颱風「杜蘇芮」暴風圈26日下午3點觸陸後，氣象局持續發布海上、陸上颱風警報，雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、屏東、恆春半島、澎湖皆納入警報範圍。氣象局表示，目前杜蘇芮在台灣南方，盛行偏東風，把大量水氣帶到東半部，花東有大豪雨，後續南部地區降雨也會逐漸明顯。

氣象局預報員劉宇其表示，杜蘇芮移動速度緩慢，截至今晚8點，位置已經來到鵝鑾鼻南方海面約260公里海面上，七級風暴風半徑維持280公里，部分已經涵蓋恆春半島陸地，未來將持續逐漸進入台灣南部、東半部陸地，因此持續針對花蓮、台東、澎湖及雲林以南地區發布颱風警報。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼杜蘇芮20:40氣象局說明。（圖／氣象局）

▲氣象局預測各地降雨情況。（圖／氣象局）

劉宇其指出，目前杜蘇芮在台灣南方，盛行偏東風，把大量水氣帶到東半部，所以花蓮、台東有大豪雨出現，因此持續對花蓮、台東、宜蘭、屏東山區發布豪雨特報，有機會達到大豪雨等級。而鄰近的山區或縣市也可能達到部分大雨或豪雨等級。

氣象局預測，東半部至恆春半島今晚（26日）至明天（27日）清晨，降雨明顯，到了白天依舊持續，且隨著颱風逐漸來到台灣南部，南部地區降雨也會明顯起來，後續包括澎湖跟金門也是，直到明晚至周五清晨轉為偏南風，宜蘭、花蓮的降雨才會緩和下來，但南部、東南部、澎湖、金門還是受到外圍環流影響，所以雨量仍不少。

▲▼杜蘇芮20:40氣象局說明。（圖／氣象局）

▲▼12小時定量降水預報及風力預測。（圖／氣象局）

▲▼杜蘇芮20:40氣象局說明。（圖／氣象局）

氣象局提醒，花蓮、台東、宜蘭山區、高屏與花東相接的山區今晚（26日）至明天（27日）清晨，將有大豪雨出現，後續隨著颱風移動到台灣的西南方，屏東平地、高雄明天可能出現局部性大雨或豪雨，雨勢會比今天更明顯。

劉宇其表示，隨著暴風圈逐漸進入，台東、恆春半島強風豪雨持續；宜蘭、花蓮直到周五白天仍是豪雨不斷，雨量相當大；北部、馬祖地區受外圍環流影響，要注意強陣風；南部、澎湖跟金門，周五起風雨明顯增強，南部風雨傍晚最強，澎湖則是晚間到周五清晨最強，直到周五白天漸弱。

▲▼杜蘇芮颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲氣象局持續發布海上陸上颱風警報。（圖／中央氣象局，下同）

另外，颱風周五持續往金門靠近，金門明天深夜到周五上午風雨最強，要留意強陣風；中部受到影響較小，但沿海有間歇性風雨，仍要注意。之後，暴風邊緣可能通過彰化、南投，甚至是台中地區，所以這些地區今天深夜至明天凌晨可能被納入陸警範圍。

值得一提的是，台灣東南方、關島附近海面有出現一個大的低壓帶，有相當多雲系在此發展，預計未來一到兩天可能逐漸有熱帶性低氣壓發展起來，不排除有發展成輕度颱風的機會，仍待後續觀察。

▲▼杜蘇芮20:40氣象局說明。（圖／氣象局）

 
ET快訊
杜蘇芮來襲　交通異動懶人包！
快訊／奧斯卡影帝「9項性侵指控」均獲判無罪！　法庭上哭了
日本男偶像公開出櫃！
颱風天不無聊！LINE「8款驚喜貼圖」免費下載
汪小菲替大小S求饒！　葛斯齊：下一個爆許雅鈞
杜蘇芮逼近「大豪雨」夜襲　各地強風雨時間出爐！陸警恐擴大
「5歲兒鬧店」醫師娘認錯了　拖累老公工作停擺

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

杜蘇芮襲台墾丁現況曝！風雨狂搧「路樹左右搖晃」

杜蘇芮逼近「大豪雨」夜襲　各地強風雨時間出爐！陸警恐擴大

快訊／杜蘇芮強襲「11縣市豪大雨特報」　最新警戒區域曝

鄉民女神曝「颱風麵」4配方　超神罐頭引網友共鳴：阿嬤都這樣煮

Live／杜蘇芮慢慢蛇行！暴風圈觸陸5小時　籠罩南台灣

「5歲兒鬧店」台中醫師娘認錯了　公審店家拖累老公工作停擺

全台停班停課一覽！7縣市放颱風假　15縣市正常上班課

颱風假懶人包！北北基桃正常上班課　台南高雄「明天停班停課」

快訊／杜蘇芮撲台！風力達標　高雄市宣布「明停班停課」

確診不能投票違比例原則！疾管署解釋：一切努力只求讓台灣度過疫情

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

北一女儀隊退休精彩演出　默契十足秀神同步風火輪

孫子假裝打噴嚏整阿嬤　她生氣反拿水管噴回去

戰爭機器」早被冒充！《秘密入侵》狂反轉　尼克福瑞還能信誰？結局「全面揭密」

國道突煙塵飛散視線全白　駕駛驚：怎麼有煙霧彈？

楊祐寧陪坐月子狂吃還忘帶東西！　妻：你生還我生？他神回覆笑翻

杜蘇芮襲台墾丁現況曝！風雨狂搧「路樹左右搖晃」

杜蘇芮逼近「大豪雨」夜襲　各地強風雨時間出爐！陸警恐擴大

快訊／杜蘇芮強襲「11縣市豪大雨特報」　最新警戒區域曝

鄉民女神曝「颱風麵」4配方　超神罐頭引網友共鳴：阿嬤都這樣煮

Live／杜蘇芮慢慢蛇行！暴風圈觸陸5小時　籠罩南台灣

「5歲兒鬧店」台中醫師娘認錯了　公審店家拖累老公工作停擺

全台停班停課一覽！7縣市放颱風假　15縣市正常上班課

颱風假懶人包！北北基桃正常上班課　台南高雄「明天停班停課」

快訊／杜蘇芮撲台！風力達標　高雄市宣布「明停班停課」

確診不能投票違比例原則！疾管署解釋：一切努力只求讓台灣度過疫情

司法如何與社會溝通？Y’s Day 週三青年日熱議「從通靈到通議」

中颱杜蘇芮來襲　SOGO宣布高雄店7／27停業一天

美知名主播不明原因驟逝…享年51歲　「2天前還在直播」丈夫難接受

杜蘇芮襲台墾丁現況曝！風雨狂搧「路樹左右搖晃」

快訊／凱文史貝西「9項性侵指控」均獲判無罪！　法庭上哭了

新北淡水漁會歡慶漁民節　表彰模範漁民傳遞海洋理念

男偶像出櫃「我是個gay」！粉絲面前坦承性向：想看著大家的臉說出

大肚子怎瘦？減重醫「滅內臟脂肪」最強5招：先戒酒

杜蘇芮颱風來襲！板橋里長蔡明輝結合惜食　送愛心便當給獨老

運將硬闖！砂石車倒退嚕翻覆「土石狂洩」　他警覺超高逃一劫

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

全台停班停課一覽！北北基桃都宣布了

有機會放假了！中南部今納陸警警戒區

颱風假懶人包！台南高雄明天停班停課

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大

鬧店5歲童媽被起底是醫師娘！開團賣仿香奈兒

5歲童囂張媽「老公也慘了」！診所小編急喊1句話

杜蘇芮10級風暴風圈「完美閃過台灣」」！網驚：神秘力量

杜蘇芮關鍵北轉甩風雨　中央山脈護7地

杜蘇芮蛇行要北上了　最新各國電腦模擬路徑分兩派

保姆一家人被害慘！　鳳梨臉書被灌爆：出來道歉

北北基桃都宣布了　全台明正常上班課

颱風假有望！陸警範圍擴大

鳳梨大翻車！保母虐童「全案逆轉」　陳沂：這就是89的私刑正義

8縣市豪大雨！杜蘇芮「放慢打轉」強度達顛峰

更多熱門

相關新聞

即／杜蘇芮強襲！11縣市豪大雨特報

即／杜蘇芮強襲！11縣市豪大雨特報

中央氣象局針對11縣市發布豪大雨特報，因颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（26日）晚至明（27）日花蓮縣地區有局部大豪雨或超大豪雨，台東縣（含蘭嶼、綠島）地區及宜蘭縣、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市、台中市、高雄市、南投縣山區及宜蘭縣、屏東縣地區有局部大雨或豪雨，桃園山區及台北、新北、基隆、高雄地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

鄉民女神曝颱風麵配方　神罐頭網共鳴

鄉民女神曝颱風麵配方　神罐頭網共鳴

Live／杜蘇芮慢慢蛇行　暴風圈罩南台灣

Live／杜蘇芮慢慢蛇行　暴風圈罩南台灣

全台停班停課一覽！北北基桃都宣布了

全台停班停課一覽！北北基桃都宣布了

即／溪水暴漲！露營男女受困　警消運糧救援

即／溪水暴漲！露營男女受困　警消運糧救援

關鍵字：

杜蘇芮颱風豪雨特報颱風氣象氣象雲杜蘇芮陸上警報

讀者迴響

熱門新聞

全台停班停課一覽！北北基桃都宣布了

有機會放假了！中南部今納陸警警戒區

高大成說中了！曾斷言鳳梨友愛女非虐死

颱風假懶人包！台南高雄明天停班停課

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大

快訊／7-11開出4張千萬發票！

鬧店5歲童媽被起底是醫師娘！開團賣仿香奈兒

沒有颱風假！　南台鄉民湧縣長臉書抱怨

快訊／詹皇大兒子驚傳場上心臟驟停！

5歲童囂張媽「老公也慘了」！診所小編急喊1句話

杜蘇芮10級風暴風圈「完美閃過台灣」」！網驚：神秘力量

李玟告別式流程曝光！　扶靈人士驚見「超大咖天后」

杜蘇芮關鍵北轉甩風雨　中央山脈護7地

杜蘇芮蛇行要北上了　最新各國電腦模擬路徑分兩派

季芹爆肥9公斤「穿泳衣像灌香腸」　曬全身照網嚇：比王仁甫還大隻

更多

最夯影音

更多
小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！
牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面