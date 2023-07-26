杜蘇芮逼近「大豪雨」夜襲　各地強風雨時間出爐！陸警恐擴大

▲杜蘇芮持續往西北西行進。（圖／翻攝自NOAA）

記者柯沛辰／台北報導

中度颱風「杜蘇芮」暴風圈26日下午3點觸陸後，氣象局持續發布海上、陸上颱風警報，雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、屏東、恆春半島、澎湖皆納入警報範圍。氣象局表示，目前杜蘇芮在台灣南方，盛行偏東風，把大量水氣帶到東半部，花東有大豪雨，後續南部地區降雨也會逐漸明顯。

氣象局預報員劉宇其表示，杜蘇芮移動速度緩慢，截至今晚8點，位置已經來到鵝鑾鼻南方海面約260公里海面上，七級風暴風半徑維持280公里，部分已經涵蓋恆春半島陸地，未來將持續逐漸進入台灣南部、東半部陸地，因此持續針對花蓮、台東、澎湖及雲林以南地區發布颱風警報。

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▲氣象局預測各地降雨情況。（圖／氣象局）

劉宇其指出，目前杜蘇芮在台灣南方，盛行偏東風，把大量水氣帶到東半部，所以花蓮、台東有大豪雨出現，因此持續對花蓮、台東、宜蘭、屏東山區發布豪雨特報，有機會達到大豪雨等級。而鄰近的山區或縣市也可能達到部分大雨或豪雨等級。

氣象局預測，東半部至恆春半島今晚（26日）至明天（27日）清晨，降雨明顯，到了白天依舊持續，且隨著颱風逐漸來到台灣南部，南部地區降雨也會明顯起來，後續包括澎湖跟金門也是，直到明晚至周五清晨轉為偏南風，宜蘭、花蓮的降雨才會緩和下來，但南部、東南部、澎湖、金門還是受到外圍環流影響，所以雨量仍不少。

▲▼12小時定量降水預報及風力預測。（圖／氣象局）

氣象局提醒，花蓮、台東、宜蘭山區、高屏與花東相接的山區今晚（26日）至明天（27日）清晨，將有大豪雨出現，後續隨著颱風移動到台灣的西南方，屏東平地、高雄明天可能出現局部性大雨或豪雨，雨勢會比今天更明顯。

劉宇其表示，隨著暴風圈逐漸進入，台東、恆春半島強風豪雨持續；宜蘭、花蓮直到周五白天仍是豪雨不斷，雨量相當大；北部、馬祖地區受外圍環流影響，要注意強陣風；南部、澎湖跟金門，周五起風雨明顯增強，南部風雨傍晚最強，澎湖則是晚間到周五清晨最強，直到周五白天漸弱。

▲氣象局持續發布海上陸上颱風警報。（圖／中央氣象局，下同）

另外，颱風周五持續往金門靠近，金門明天深夜到周五上午風雨最強，要留意強陣風；中部受到影響較小，但沿海有間歇性風雨，仍要注意。之後，暴風邊緣可能通過彰化、南投，甚至是台中地區，所以這些地區今天深夜至明天凌晨可能被納入陸警範圍。

值得一提的是，台灣東南方、關島附近海面有出現一個大的低壓帶，有相當多雲系在此發展，預計未來一到兩天可能逐漸有熱帶性低氣壓發展起來，不排除有發展成輕度颱風的機會，仍待後續觀察。