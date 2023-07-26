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杜蘇芮逼近！台電戒備防颱...這裡可一鍵查詢停復電資訊

▲民眾可透過台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲民眾可透過台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中颱杜蘇芮逐漸逼近，中央氣象局正式發布海上陸上颱風警報、雲林縣災害應變中心今（26）日下午二級開設。台電雲林區營業處提醒民眾做好防颱準備，若發生停電事故，則可多加使用網路通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線。

台電雲林區營業處說明，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修。

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▲民眾可透過台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台電雲林區營業處提醒民眾做好防颱準備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒，如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線給雲林民眾使用((雲林)區處停電通報電話05-5322032)。

台電雲林區營業處提醒，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

▲民眾可透過台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台電雲林區營業處提醒民眾做好防颱準備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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