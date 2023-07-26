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林務局官員貪污更二審無罪卻遭休職1年　檢察官演講曝原因

▲斗六市公所邀請雲林地檢署檢察官葉喬鈞主講「公務員涉訟權利義務須知」專題，讓公務員了解執行業務應有的分際。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公所辦理「廉能法紀教育講習」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

林務局一名主管涉嫌離島造林弊案，一、二審時被依貪污治罪條例，分別被判處7年8月、7年4月徒刑，後更二審認為證據不足改判無罪，但在懲戒法院審理發現有收受餽贈禮品，判決休職1年。斗六市公所辦理「廉能法紀教育講習」以該案為例，邀請雲檢檢察官葉喬鈞主講專題，讓公務員了解執業分際，與遭約談時應有的觀念及權益維護。

公務員生涯最怕遇到的事就是因辦理公務，遭檢警調廉等司法機關約談及調查，雲林地檢署檢察官葉喬鈞於講座中指出，公務員要能依法執行職務，假設不慎因公涉訟，接受司法機關約談調查時，除應秉持誠實原則，坦然面對外，同時也要兼顧自我權益保障，這是每個公務員都要學習的課題。

▲斗六市公所邀請雲林地檢署檢察官葉喬鈞主講「公務員涉訟權利義務須知」專題，讓公務員了解執行業務應有的分際。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公所邀請雲林地檢署檢察官葉喬鈞主講「公務員涉訟權利義務須知」專題，讓公務員了解執行業務應有的分際。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

2011年農業委員會林務局某主管涉嫌離島造林弊案，被控接受廠商招待喝花酒，並收取賄款，2013年一審被依貪污治罪條例判處7年8月，上訴二審減為7年4月徒刑，最後更二審認為證據不足，改判無罪。但是，懲戒法院審理時，發現該主管確曾收受廠商餽贈市價1200元的茶葉禮盒，事後未依相關規定辦理簽報及知會，判決休職1年。

檢察官葉喬鈞說，民眾在接受調查過程，對於訊問內容的不確定感，心理已承受不少壓力，再加上面對來自四面八方的輿論，內心肯定更是煎熬萬分。因此，公務員在執行公務，首先要分辨哪些可以做、應該怎麼做，清楚分際及界線，這樣才能安心執行職務，做好為民服務工作，如果不慎因公涉訟，接受檢調機關約談調查，就以平常心坦然面對司法調查，不需過度擔憂。

斗六市長林聖爵表示，葉檢察官以自身辦案經驗，透過案例分享，讓參加講習的公務員更能清楚如何維護自身的權益，自己也多次告訴同仁，凡事要依法行政，堅持做對的事，如果真的被約談或調查，就坦然面對，只要不違法，司法一定會還自己一個公道。

►聽Podcast #我在案發現場

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