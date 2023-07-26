虎尾排隊美食攤車遭縱火！老闆PO文：無限期停業　嫌犯抓到了

▲虎尾科技大學操場旁的虎技紅豆餅遭縱火毀損。（圖／翻攝自Facebook／虎尾人（讚）出來）

記者蔡佩旻／雲林報導

位於雲林虎尾鎮虎尾科技大學旁虎技紅豆餅，皮薄餡多，口味選擇超豐富，一直是網紅與當地民眾都相當喜愛的排隊美食。卻在日前疑似發生攤車遭到縱火，所有生財器具燒成一團黑，業者損失慘重，無奈於臉書PO文表示「無限期的停業」，大批網友紛紛湧進怒斥「太過分了」，警方獲報迅速查獲犯嫌，函送法辦。

臉書社團《虎尾人讚出來》24日由「虎技紅豆餅」發出貼文，「我是虎技紅豆餅的老闆娘，在7/24凌晨2點多接到消防局電話，攤位被人惡意縱火！希望如有在那段時間經過的車子可以提供給我們行車記錄器！幫助我們找到兇手，地點在虎尾鎮文化路上，興南橋下來，虎科大操場司令台後方。」

虎技紅豆餅也提到，因為生財器具損毀嚴重，目前無限期的停業，希望大家可以幫幫忙，提供案發當時影像。更無奈表示，在虎尾做了10幾年生意，也沒有與任何人交惡，會發生這種事情真的很讓人錯愕，也不知道該怎麼辦。

▲虎尾科技大學操場旁的虎技紅豆餅遭縱火毀損。（圖／翻攝自Facebook／虎尾人（讚）出來）

該攤紅豆餅因口味多樣、皮薄餡多，業者獨家研發冬粉、炒飯紅豆餅，更是料多味美有飽足感，深獲老饕與大學生的喜愛，無限期停業的貼文一出即達80多則分享，湧進許多網友留言「太惡劣」、「 一定要把罪犯揪出來」、「沒有炒飯紅豆餅吃了」，更有人提到「虎尾確實不只有一間紅豆餅，但讓人記憶深刻、價格佛心、用料誠意的，在虎尾就屬他們一間！」

虎尾警分局獲報後積極偵辦，經調閱監視器發現男性犯嫌於案發時沿文化路徒步接近紅豆攤，男子接近後攤車即起火，研判跡證鎖定犯嫌為該名男子。進一步調查發現，犯嫌在縱火後騎乘單車離去，比對衣著特徵發現其身份為吳男，但吳男因居無定所無法立即查緝到案。

▲警消獲報迅速趕往將火勢撲滅。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



警方連日積極巡邏，並於昨（25）日晚間21時許在雲林縣虎尾鎮林森路與德興路口發現吳嫌行蹤，遂將其帶返偵訊。吳嫌到所製作警詢筆錄時坦承以打火機縱火，案依公共危險（縱火案）函送地檢偵辦。

據了解，該男子為收容人口，其自行離開收容單位走失，同時亦為報案協尋人口，身心狀況不穩定，並且與攤商未結怨，只是案發時經過該處臨時起意縱火。警方呼籲，民眾如遇不合理的可疑的人、事、物，可立即通報110，共同維護社會治安。

▲虎尾排隊美食「虎技紅豆餅」攤車遭縱火毀損，貼文表示目前無限期停業。（圖／翻攝自Facebook／虎尾人（讚）出來）