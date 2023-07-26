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大陸 大陸焦點 特派現場

「消失的秦剛」成陸外交部熱點！發言人被問到笑了　11分鐘影片曝

記者鄭思楠／綜合報導

秦剛消失一個月後，25日晚突然被宣布免除大陸外交部長的職務。26日大陸外交部例會，秦剛成為最大焦點，新聞發言人毛寧被多位外媒記者密集拷問。一段11分鐘32秒的現場影片顯示，期間除了大陸2個國內記者提問，其餘全部發問都是關於秦剛。

▲▼7月26日大陸外交部例會，秦剛成為最大焦點。（圖／翻攝自影片）

▲7月26日大陸外交部例會，秦剛成為最大焦點。（圖／翻攝自影片）

今天的大陸外交部例會，多位外媒記者依舊就外長更替問題集中發問，問題也越發直接，還有外媒記者直球提問稱，「秦剛目前人在哪裡？」

對此，大陸外交部新聞發言人毛寧用兩句話回答了所有問題，「我沒有可以提供的信息」、「第十四屆全國人大常委會第四次會議的有關決定和中華人民共和國主席令表述的很清楚，你可以查閱」。

▲▼7月26日大陸外交部例會，秦剛成為最大焦點。（圖／翻攝自影片）

▲毛寧直接笑場。（圖／翻攝自影片）

在記者會後端，路透社記者追問，「您之前一直說新華社的報導表述非常清楚，但對我們來說還是不太清楚，所以想問一下，秦剛不是外長這個事情，妳為什麼覺得很清楚了，清楚在哪裡？」

聽完這個問題，毛寧直接忍不住笑場，但她還是強調，「新華社已經發布了消息，除此之外我沒有更多的信息。」

此前，57歲的秦剛最後一次公開露面是6月25日，會見到訪的越南、斯里蘭卡外長。之後，大陸外交部發言人汪文斌7月11日在例行記者會回答媒體提問時說，秦剛因「身體原因」不能出席在印尼舉行的中國—東協（ASEAN）外長會議，由王毅代替出席。

隨後的數次外交部記者會，發言人回應相關問題時卻不再提起「身體原因」，而是表示「沒有可提供的訊息」、「我不了解你說的情況」，引發外界猜測。

7月26日，大陸外交部記者會。

提問：王毅重新被任命為外長，請問這是在找到新外長前的過渡期還是長期的安排？

毛寧：這個問題我沒有可以提供的信息。

提問：秦剛目前人在哪裡？

毛寧：我沒有可以提供的信息。

提問：秦剛的任期只有半年，這麼短的任期對於中國外交有怎樣的影響？

毛寧：中國的外交活動都在穩步向前推進。

提問：之前有一次外交部發言人說秦剛因為「身體原因」無法出席ASEAN，那麼我們可不可以理解成他現在不當外長，是和他的身體因素有關？

毛寧停頓了1秒後回答：我沒有可以提供的信息。

提問：您之前一直說新華社的報導表述非常清楚，但對我們來說還是不太清楚，所以想問一下，秦剛不是外長這個事情，妳為什麼覺得很清楚了，清楚在哪裡？

毛寧：新華社已經發布了消息，除此之外我沒有更多的信息。

提問：如何評價秦剛擔任外交部長的這幾個月？

毛寧：我可能不是回答這個問題的合適人選，我覺得我不適合作出評價。

提問：中國希望外界通過秦剛這個事情了解什麼，學到什麼？

毛寧反問：這是中國政府可以決定的嗎？我們只是正常的發布了信息。那你認識到什麼？你學到什麼？

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