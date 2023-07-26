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大陸 大陸焦點 特派現場

武漢地震監測中心遭駭「源頭指向美國」　陸外交部予以譴責

▲▼駭客。（圖／CFP）

▲武漢地震監測中心遭駭客攻擊，源頭被查出來自美國。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

武漢市地震監測中心昨（26）日遭到大陸境外駭客攻擊，也是繼2022年6月西北工業大學遭駭後又一起案例。根據大陸國家計算機病毒應急處理中心和360公司組成的專家組發現，此次網攻行為由具有政府背景的駭客組織和不法之徒發起，初步證據顯示，這起網路攻擊來自美國。

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝燃新聞）

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝燃新聞）

對於武漢地震監測中心疑似遭到駭客攻擊，大陸外交部發言人毛寧表示，外國政府背景的駭客組織，對武漢市地震監測中心實施了網路攻擊，嚴重威脅中國國家安全，「我們譴責上述不負責任的行為，中方將採取必要措施維護中國的網絡（網路）安全。」

根據武漢市公安局江漢分局調查，在武漢市地震監測中心發現了源於境外的木馬程序，該木馬程序能非法控制並竊取地震速報前端台站採集的地震烈度數據，江漢分局也迅速立案偵查，並對提取到的木馬樣本進一步進行技術分析。

相關專業人士透露，地震烈度數據指地震的烈度和震級，是衡量地震破壞力的兩個重要指標，尤其是地震烈度，代表對地質的破壞程度，「地震烈度數據與國家安全息息相關，比如一些軍事防禦設施就需要考慮到烈度等因素。」

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