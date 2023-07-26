人間蒸發！秦剛「消失」滿月被免職　綠委：外交系統不被習近平信任

▲前陸外交部長秦剛。（圖／記者任以芳攝）



記者杜冠霖／台北報導

大陸外交部長秦剛「消失」一個月後被免職，由王毅回任，而秦剛在歷任部長頁面中也被除名，外交部官網上相關內容也被清除。民進黨立委趙天麟26日分析，高升的王毅拉回來當外交部長，代表秦剛以下的所有系統主管都不為習近平信任，而中國的專制制度一天不改變，就會是全世界危機，也是中國社會最大的危機。

現年56歲的秦剛去年被任命為外交部長，為中共建政以來最年輕外長，卻在上任6個月後直接消失，成任期最短的外長。

對此，趙天麟表示，習近平剛取消任期制而且一把抓，中共黨政軍所有系統，上到政治局的常委下到各組組長，都是由習近平親自掌控，就代表習近平治理方式更獨裁專制，「但更沒有信心」。

趙天麟指出，專制制度凸顯出中國最大問題，到現在為止仍不知道秦剛的下落，也不知道甚麼原因去職，作為身為太平洋這端大國，應該被視為很遺憾而且很不光彩的事情。

趙天麟表示，他又要把一個高升的王毅拉回來當外交部長，代表他所有系統在秦剛以下的，包含次長、外交部所有系統主管都不為他所信任。

趙天麟分析，這樣專制體制國家看起來很大但是很虛，這樣的主席看起來很強但其實心裡很弱，而中國的專制制度一天不改變，就會是全世界危機，也是中國社會最大的危機。

