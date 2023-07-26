秦剛遭免職後…外交部官網已「查無此人」！歷任部長一欄也消失

▲大陸外交部官網連夜清除秦剛內容。（圖／翻攝自陸外交部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸外交部長秦剛「消失」一個月後被免職，而外交部官網則連夜「清理」秦剛相關訊息。查詢外交部官網發現，在「外交部長」部分，皆顯示為「信息更新中」，秦剛以往的內容陸續被清除。此外，在歷任部長頁面中，秦剛也被除名。

大陸十四屆全國人大常委會第四次會議7月25日在北京人民大會堂舉行。會議經表決，決定免去秦剛兼任的外交部部長職務，任命王毅為外交部部長，秦剛也就此成為任期最短的外長。

外交部官網顯示，首頁的「外交部長活動」則非常罕見的顯示一片空白。在「外交部長」一欄，「部長致辭」、「部長簡歷」、「部長活動」、「外交足跡」等，皆顯示為「信息更新中」。

▲歷任外交部長一欄也不見秦剛。（圖／翻攝自陸外交部官網）

另外，歷任外交部長一欄也不見秦剛。秦剛以往公開活動的新聞稿，則全被清除，點擊後出現「未能查到相關數據」。但搜尋「楊潔篪」、「李肇星」等前外長的名字，都還會顯示以往相關新聞。

▲首頁「外交部長活動」欄目一片空白。（圖／翻攝自陸外交部官網）

現年57歲的秦剛，曾任大陸外交部發言人，長期與媒體打交道，為世人所熟知。2021年7月，秦剛赴美擔任中國駐美大使。擔任駐美大使僅1年多，就在二十大當選中共中央委員，並於去年底被任命成為外交部長，1月2日奉調返國，成為大陸史上最年輕的外長，年僅56歲。

今年3月人大會議上，他當選國務院委員，晉升為副國級，是中共最年輕的副國級官員。《聯合早報》3月報導指出，副國級官員是黨和領導人，秦剛在3個月連升兩級，相較之下，王毅當了5年外長才晉升擔任國務委員。

不過，秦剛正式走馬上任才6個月，就罕見消失1個月，直到7月25日被免除外長職務。他也成為中共建政以來，任期最短的外交部長。不過，秦剛目前仍為國務委員，但去向如何仍有待進一步觀察。