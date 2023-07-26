控鄭正鈐摳手心性騷未果　男記者轉向立院、北市警申訴獲受理

▲國民黨立委鄭正鈐。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨日前以案件不在管轄範圍內為由，將遭指控涉及男男性騷的立委鄭正鈐性騷案，函送台北市政府勞動局處理。自稱被摳手性騷擾的陳情人、某媒體男記者今（26日）指出，已於7月21日透過某位立法院性別平等委員會立委的協助，依「性騷擾防治法」向立法院提出申訴並獲得受理，並於隔日向事發地點台北市西門錢櫃的台北市警察局中正第一分局博愛路派出所提出申訴，並也已獲得受理。

該名男記者表示，有關性騷擾事實存否的認定，儘管已經向國民黨申訴2次，並對案情重複進行2次陳述，但國民黨來函仍指出，雖然性騷擾處理委員會有討論過，「但因無管轄權，所以未進行處理」，這部分與國民黨7月17日新聞稿聲稱「查無實據」有所出入，應該是「無查實據」，而非「查無實據」。

他續指，台北市政府勞動局日前通知他，「該局只處理勞僱關係之間的性騷事件」，並指鄭正鈐不是國民黨的雇員，也不是他的雇主，所以該局根本無法處理國民黨的函送。

男記者表示，截至目前為止，同一件性騷案的不堪經歷，他已經向國民黨、立法院及警察機關總共陳述了4遍，每一次陳述過程，都像是當時情境的再現，儘管百般無奈，但還是會把該走的程序走完，不會自己吃自己的案。