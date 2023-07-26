怎勸退郭台銘？王金平愣「要用啥條件談」　籲朱立倫主導侯選務

▲立法院前院長王金平。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘獨立參選總統箭在弦上，國民黨內憂心忡忡，擔心衝擊黨籍總統參選人侯友宜選情，希望立法院前院長王金平出面勸退郭。王今（26）日對此表示，自己沒任何立場來進行這個工作，「要用什麼立場跟他談？還有要用什麼條件跟他談？」王認為，郭侯整合是黨中央要去處理的事。王因此呼籲，朱立倫要趕快主導整個侯友宜的選務，「一定要如此！」

王金平今下午1時出席土城順聖宮關聖帝君聖誕千秋法會並接受媒體聯訪，針對黨內希望王勸郭台銘不要獨立參選，王答：「我現在也沒任何立場來進行這個工作，郭董沒有說他要選，也沒有說不選，要用什麼立場跟他談？還有要用什麼條件跟他談？」

王金平強調，此事為黨中央要去處理的事，是黨中央要負起的責任，既然黨中央把侯友宜生出來了，當然就要好好去栽培、養育侯友宜，讓他能夠順利當選，這才是正道。

媒體也問，外傳郭台銘8月將有大動作重大表態，是否黨主席朱立倫動作要快一點？王金平表示，「當然越快越好！」王也說，在黨中央的立場上，要趕快主導整個侯友宜的選務，一定要如此！王強調，黨中央一定要盡快成立各種輔選團隊，甚至於競選總部，都要趕快進行，這是黨中央必須負起的責任。王呼籲，朱要有這樣的體認，趕快跟侯團隊進行磋商、籌備，推動各方面選務。