批郭台銘輸不起、選到底就是罪人　藍發言人：柯侯配也不可能

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘爭取代表國民黨參選總統失利，國民黨全代會正式通過徵召新北市長侯友宜參選2024總統，不過希望郭台銘獨立參選的聲浪不斷，郭台銘本人更在臉書宣示要「扮演改變台灣的角色」。國民黨發言人蕭敬嚴今（26）日中午接受專訪時痛批郭台銘「輸不起」，就是「政治界的乃哥」，並質疑郭台銘目前的民調支持度應該將近一半是「綠營灌水」，一旦正式參選，將喚醒藍營支持者的危機意識與反感，更成政黨無法輪替的「罪人」。

面對2024總統大選，在野的非綠陣營是否整合，備受外界關注。民眾黨總統參選人柯文哲18日一改過去態度，曖昧地說「藍白合」再拖1、2個月有時候真的水到渠成，蕭敬嚴對此指出，現在柯的支持度，有一部分是來自於國民黨總統參選人侯友宜民調下降，而且柯的支持者屬性並不牢固，國民黨是一個提滿區域立委的政黨，難以想像在總統選舉中擔任副手，因此未來所謂「柯侯配」的方案並不可能。

蕭敬嚴認為，在國民黨全代會後，侯友宜的民調應該就會止跌回升，因為國民黨已經確定不會換侯，侯友宜與前高雄市長韓國瑜的心結也已化解，韓也明確表態挺侯，已經達到鞏固藍營支持者的目的，正藍軍現在應該也在逐漸回流。

此外，侯友宜競辦執行長金溥聰不滿前台北市議員、國民黨台北市大安區立委參選人羅智強提「政黨輪替大聯盟」，批羅在「安全地區」搞把戲，讓人看不起。蕭敬嚴則說，金溥聰的觀點其實應該是藍營很多人的觀點，畢竟羅智強的確是在藍軍比較好選的選區，在舒適圈的「小雞」，應該知道自己的身分，不能為了贏就不擇手段，那些被金溥聰點名的人，本應幫助侯友宜變得更強，卻說要與柯文哲合作，會讓支持者看不起。