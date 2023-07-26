新北暑假就博會媒合率44.7%　疫後缺工服務專區職缺查詢

▲新北暑假就博會媒合率44.7%。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢、戴上容／新北報導

為因應疫後大量人力需求，亦協助求職朋友們順利找到好工作，新北市政府勞工局25日在市府6樓大禮堂舉辦新北暑假就業博覽會，邀請50家廠商進駐，提供近2400個工作機會，其中包含近400個兼職機會。活動期間人潮不斷湧入，場面十分熱絡，經統計參與活動545人次，投遞履歷521人次，擬錄用233人，初媒合率約44.7%。

勞工局長陳瑞嘉表示，因應疫後缺工需求及畢業季求職需求，特別選擇在七月份辦理就業博覽會。在職缺數部分，旅宿餐飲業佔近4成、一般服務業佔近2成5；而科技製造業因疫情期間受到很大影響，解封後有相當大的人力需求，紛紛開出不少職缺積極回補流失人力，也是參與廠商家數佔比最高的產業，佔總廠商家數近4成。

陳瑞嘉也補充，活動現場設置「VR科技虛擬實境求職體驗」專區，提供民眾臨場的環境體驗及工作型態瞭解，亦提供「疫後缺工服務專區」，提供專案職缺查詢及開卡服務，歡迎民眾多加洽詢。希望藉由本次就業博覽會，讓求職朋友都能找到理想工作、各家廠商也能獲得優秀人才。

勞工局表示，繼本場就博會之後，就服處後續將於8月3日在五股勞工活動中心、8月11日在板橋和平公園市民活動中心、8月17日在汐止區公所11樓禮堂辦理徵才活動，歡迎有興趣的求職朋友們密切關注。活動詳情請上「新北市人力網」或電洽就服處免付費專線：0800-091-580（您就業、我幫您），將有專人為您服務。