　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北暑假就博會媒合率44.7%　疫後缺工服務專區職缺查詢

▲新北暑假就博會媒合率44.7%。（圖／新北市勞工局提供）

▲新北暑假就博會媒合率44.7%。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢、戴上容／新北報導

為因應疫後大量人力需求，亦協助求職朋友們順利找到好工作，新北市政府勞工局25日在市府6樓大禮堂舉辦新北暑假就業博覽會，邀請50家廠商進駐，提供近2400個工作機會，其中包含近400個兼職機會。活動期間人潮不斷湧入，場面十分熱絡，經統計參與活動545人次，投遞履歷521人次，擬錄用233人，初媒合率約44.7%。

勞工局長陳瑞嘉表示，因應疫後缺工需求及畢業季求職需求，特別選擇在七月份辦理就業博覽會。在職缺數部分，旅宿餐飲業佔近4成、一般服務業佔近2成5；而科技製造業因疫情期間受到很大影響，解封後有相當大的人力需求，紛紛開出不少職缺積極回補流失人力，也是參與廠商家數佔比最高的產業，佔總廠商家數近4成。

陳瑞嘉也補充，活動現場設置「VR科技虛擬實境求職體驗」專區，提供民眾臨場的環境體驗及工作型態瞭解，亦提供「疫後缺工服務專區」，提供專案職缺查詢及開卡服務，歡迎民眾多加洽詢。希望藉由本次就業博覽會，讓求職朋友都能找到理想工作、各家廠商也能獲得優秀人才。

勞工局表示，繼本場就博會之後，就服處後續將於8月3日在五股勞工活動中心、8月11日在板橋和平公園市民活動中心、8月17日在汐止區公所11樓禮堂辦理徵才活動，歡迎有興趣的求職朋友們密切關注。活動詳情請上「新北市人力網」或電洽就服處免付費專線：0800-091-580（您就業、我幫您），將有專人為您服務。

【更多新聞】

►基隆Podcast分享企業認養候車亭　副市長邱佩琳盼延續父親精神

►68歲綠資深前議員游祥耀離世　他憶過往喊：正義武士持續流傳

►基隆情殺案！男持刀殺死女友 　警封鎖現場調查

►謝國樑市政滿意度50.4%　「行人友善」市民最有感

ET快訊
詹皇大兒子驚傳場上心臟驟停！　一度住進加護病房
酸蔡英文確診因「不想勘災」　楊植斗道歉了
黑人改告大牙刑事「很反常」　專家揭2大可能動機：天理難容！
24歲網美「1天愛愛6小時」練蜜桃臀　男友被榨乾喊分手
杜蘇芮影響！國內航空異動一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

這隻貓便秘到不能走路！　新北動保處獸醫自製「這工具」救了牠

新北第16、17家日照中心啟用　劉和然：讓身障者家庭獲喘息

新北暑假就博會媒合率44.7%　疫後缺工服務專區職缺查詢

視察颱風杜蘇芮防災工作　謝國樑赴災害應變中心

中原大學校友謝炎盛行善天下　獲頒工學名譽博士

勞動部桃竹苗分署設疫後缺工就業專區　助中高齡轉換跑道

虎爺請吃蛋！台中「一整桌400顆雞蛋」免費送　鄉親開心呷平安

竹市稅務局提供爺奶申請到府服務　一通電話稅務文件送到家

雲林本土登革熱確診再增6例　熱區防治人員也遭殃

竹市培養孩子創客精神　培英國中奪中學生黑客松賽全國冠軍

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

杜蘇芮長胖！發布陸警　屏東、恆春半島警戒

北一女儀隊退休精彩演出　默契十足秀神同步風火輪

國道突煙塵飛散視線全白　駕駛驚：怎麼有煙霧彈？

杜蘇芮颱風可能升級強颱　最快今14：30陸警！

網紅小玉朱玉宸，為換臉A片案高院出庭

這隻貓便秘到不能走路！　新北動保處獸醫自製「這工具」救了牠

新北第16、17家日照中心啟用　劉和然：讓身障者家庭獲喘息

新北暑假就博會媒合率44.7%　疫後缺工服務專區職缺查詢

視察颱風杜蘇芮防災工作　謝國樑赴災害應變中心

中原大學校友謝炎盛行善天下　獲頒工學名譽博士

勞動部桃竹苗分署設疫後缺工就業專區　助中高齡轉換跑道

虎爺請吃蛋！台中「一整桌400顆雞蛋」免費送　鄉親開心呷平安

竹市稅務局提供爺奶申請到府服務　一通電話稅務文件送到家

雲林本土登革熱確診再增6例　熱區防治人員也遭殃

竹市培養孩子創客精神　培英國中奪中學生黑客松賽全國冠軍

館長挺丁特：民進黨讓台灣「沒言論自由」　還把無辜中國人拖來鞭

鄭明典一退休就有颱風！維基秒被改「台灣晴天娃娃」　本人回應了

哥國情侶騎車「轉頭接吻」意外摔車！手機拍片放閃錄下死亡車禍

台灣旅客赴日花384億奪冠　部落客看「住宿費」驚：也是全球第一

這隻貓便秘到不能走路！　新北動保處獸醫自製「這工具」救了牠

「韓戰70週年」北韓歡慶戰勝節　俄防長、中國高官團訪問平壤

新北第16、17家日照中心啟用　劉和然：讓身障者家庭獲喘息

「搶購」之前先確認品質　森林碳權有「9成」無效！　

新北暑假就博會媒合率44.7%　疫後缺工服務專區職缺查詢

快訊／花蓮吉安深夜「3000戶停電」　台電曝原因

英國舉辦蝸牛賽跑錦標賽　4歲訓練師奪冠獲1盆生菜

地方熱門新聞

視察颱風杜蘇芮防災　謝國樑籲做好準備

這隻貓便秘到不能走路　獸醫自製工具救牠

花蓮吉安鄉張貼智慧門牌　33352戶240工作天

新北暑假就博會媒合率44.7%

虎爺請吃蛋！台中400顆雞蛋免費送

即／新竹今晚「送肉粽」！路線曝光

嘉義女力社企快閃店　新光三越百貨駐點4個月

大哥的女兒林佳瑩選嘉義東石鄉長

中原大學校友謝炎盛　獲頒工學名譽博士

登革熱首例死亡個案在台南

粗曠男穿丁字褲　底下一包好尷尬

雲林登革熱確診增6例　熱區防治人員也遭殃

校園災難26死　隔34年宿舍仍貼符

新北第16、17家身障日照中心啟用

更多熱門

相關新聞

杜蘇芮颱風侵台　新北召開整備會議提早應變

杜蘇芮颱風侵台　新北召開整備會議提早應變

杜蘇芮颱風來勢洶洶，新北市政府水利局已做好防颱準備，於24日上午召開防汛整備會議要求各單位超前部署，包含水門及抽水站巡檢、分洪道檢查、移動式抽水機調度預佈、破堤施工案件檢查、滯洪池降低水位及放空、溝渠清淤、自主防災社區維運、防汛備料清點，並請公所針對易淹水地區進行巡查清淤等，藉由提早應變、充分準備，以因應杜蘇芮颱風來襲。

新北餵藥案　幼教師提告王婉諭等5人誹謗

新北餵藥案　幼教師提告王婉諭等5人誹謗

新北城市美學建築師作品展

新北城市美學建築師作品展

金山模範父親公開表揚　區長為爸爸掛背帶

金山模範父親公開表揚　區長為爸爸掛背帶

遏止大型車違規執法　林口警加強稽查取締

遏止大型車違規執法　林口警加強稽查取締

關鍵字：

新北就業博覽會

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮轉彎了！南台灣陸警擴大

快訊／詹皇大兒子驚傳場上心臟驟停！

北北基桃都宣布了　全台明正常上班課

快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！

每天恩愛6小時練蜜桃臀　她榨乾男友被分手

杜蘇芮恐變強颱！半個台灣強風雨

天使婆婆「安排明年全家出國」　媳尷尬：打算離婚

Live／杜蘇芮逼近升級豪雨　23:30海陸警

吳亦凡被拘押看守所2年！表哥累積已欠6.45億

快訊／早點睡！北北基桃明上班上課

快訊／7-11開出4張千萬發票！

金星逆獅子！4星座「感情要亮紅燈了」

快訊／小玉再為換臉A片案出庭！頂「仙氣長髮」現身

華航副機師遭槓片重擊頭部　男大生闖禍判賠141萬

散步遇見蟾蜍　獒犬嚇到軟腳找媽抱

更多

最夯影音

更多
小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！

小玉賣「換臉片」出庭　頂飄逸長髮＋做美甲！
孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

馮提莫曝「罹甲狀腺癌晚期」　術後聲音沙啞：不想活下去

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

男準備出門遇浪貓趴車頂！　頻喊「下來」牠愜意不肯走

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

牛角燒肉員工落寞寫求職履歷　廠商急到店搬器材：被欠16萬

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面