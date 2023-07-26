柯文哲談北流1.9億爭議款「堅持用二備金」　蔣萬安：先墊付再編預算

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲任內完工的台北流行音樂中心爆1.9億工程未付款爭議持續延燒，台北市長蔣萬安日前稱，要研議用編列預算或追加減方式解決，柯文哲則指編列預算是不對的，認為可用二備金。對此，蔣萬安26日回應，市府研議接下來先用墊付方式支應，再編列113年預算償付，並持續向文化部爭取。

針對柯文哲稱北流「我蓋我負責」，也認為應用二備金來支應爭議款，蔣萬安26日上午出席文山區里長座談時表示，自己的立場就是面對問題、解決問題，這也是市府團隊一直以來的態度，北流1.9億調解款項，已經研議接下來使用墊付的方式，避免一直產生利息，以市民權益為最優先考量。

蔣萬安提及，議會於10月開議，墊付經過議會同意通過後，就可以先行支付，避免一直產生每個月80萬的利息，之後再編列113年預算或追加減方式償付，並且向文化部爭取。

媒體追問，所謂「墊付」方式是否為使用二備金？蔣萬安直言「不是。」經過與主計處討論，墊付是先用一筆市府經費，但這也需要議會同意，不過已是目前考慮過得最快方式，之後再用113年預算或追加減預算方式償付，並持續跟文化部爭取。

蔣萬安提及，新市府面對各項問題，也讓他們重新思考，過去很多沒建立的制度，或整體流程沒那麼完備、施政作為思考沒那麼周延的地方，需要重新做檢視；從北流1.9億元調解款項來看，當時法務局並沒有在最早時刻即時掌握、提供法律專業意見，或對整個案件進度進行管控，或是從外部提供專業評估。

蔣萬安說，25日市政會議上，法務局提了一個具體建議，未來不只是訴訟，包括仲裁調解等案件，只要標的金額超過1000萬元，就必須知會法務局，希望能建立一個制度，將整個流程更周延，才是確保市民權益的關鍵。