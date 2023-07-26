美麗島民調！侯友宜全代會後上升2.8個百分點　柯文哲支持度下滑

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者詹宜庭／台北報導

《美麗島電子報》26日公布2024大選7月民調，民進黨總統參選人賴清德支持度35.1%居冠、民眾黨總統參選人柯文哲24%居次、國民黨總統參選人侯友宜19.9%居末；其中，柯文哲下跌4.6個百分點、侯友宜上升2.8個百分點。對此，資深媒體人黃暐瀚26日表示，金溥聰的妙處就在於「立即見效」，先前他說的「換侯夢碎」已然成真。

黃暐瀚透過臉書發文指出，金溥聰昨日接受媒體人蘭萱專訪，一問國民黨主席朱立倫「執政大聯盟」是什麼意思；二批立委參選人羅智強，身在「最安全的地方」還在搞把戲；三勸鴻海創辦人郭台銘，不懂政治就不要弄了，當造王者會比當王更好。黃暐瀚認為，金溥聰的妙處就在於「立即見效」，先前他說的「換侯夢碎」已然成真。



根據《美麗島電子報》公布2024大選7月民調，若郭台銘參選，形成四腳督局面，賴清德支持度則為33.1%、柯文哲20.7%、侯友宜17.3%、郭台銘12.8%。對此，黃暐瀚提出四點分析，第一，賴清德穩站35%，勝率最高；第二，柯文哲支持度跌回25％以下，離賴清德更遠；第三，侯友宜全代會後上升將近3%，但還沒站回20％，還需要很多的努力；第四，郭台銘進場等同保送賴清德，但他有權連署獨立參選，這是他的權利。

黃暐瀚強調，不管小刀再鋒利，支持度不到20%的參選人是沒有存在感的；支持度沒有30％的候選人，是看不到勝選希望的。所以，金溥聰與侯友宜必須努力在未來1、2個月內，讓民調衝上30%，「爬三搶二」才有勝選可能。

▼《美麗島電子報》7月總統選舉民調。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚，點圖放大）

