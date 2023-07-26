跑外送意外撞見「男友牽女人手」！她聽手機響淚崩：很難再承受打擊

▲原PO兼職跑外送，意外抓包男友劈腿。（示意圖／CTWANT提供）

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最愛的人卻傷人最深！一名女網友表示，她兼職跑外送，捨棄跟男友的約會時間，沒想到中午送餐意外看到男友跟另一個女生牽手，2人還對上眼，想確定自己沒看錯人，結果電話一響，她瞬間心碎，「為了家裡的事我已經夠苦惱了，很難再承受這種打擊我過得很辛苦。」

原PO在臉書社團《匿名公社》發文說，「因為家裡問題所以我兼職熊貓，捨棄了跟男友假日約會的時間」，男友表示支持，以後約會時間很多。原PO表示，「沒想到今天中午送餐時，看到讓我不可置信的一幕，那棟大樓有外送桌，正當我餐放好後，抬頭看到男友跟一個女生手牽手要走出大門，我們對上眼了，他趕緊拉了女生的手往回走。」

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這時，原PO打電話給男友，因為她知道沒認錯人，果不其然，對方的手機鈴聲響起，她問警衛能不能直接拿餐點給住戶。警衛說，只能放桌上。剛好一位小姐下樓，原PO跟她說明狀況後，她也同意讓原PO進去。原PO說，「但他們已經不知去向，也不知道住哪一樓？訂餐的小姐很好心，給了我聯絡方式，說如果需要她會幫我注意，因為她有過被劈腿的經歷她知道我的痛。」

原PO淚訴，「直到剛剛男友還關機，我希望他講清楚，不要說愛我又讓我看到這種狀況，為了家裡的事我已經夠苦惱了，很難再承受這種打擊我過得很辛苦，一心想到他的支持就沒那麼痛苦，但還是希望他對我誠實，我知道是自己不夠好家中又變故不值得愛吧。」

此文曝光後，網友紛紛留言「我只能說，我自己是連一次背叛都不能接受的人」、「只能說這一切都是注定好會發生的事，所以這就是緣分盡了，該為自己而努力了」、「男人只有零次與無數次，前同事就是一個這樣的渣男，周旋在無數女子之間，看清他就好，不要看輕妳自己」、「醒醒吧，快逃啊」。

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