「輔大陳若儀」疑回頭求前任陪挑禮物！元祖男主曝對話：放過我吧

▲「流水席新娘」Kelly感情問題尚未落幕，網友們相當關注。（圖／翻攝自匿名2公社）

圖文／CTWANT

年初一名號稱「輔大陳若儀」的新娘不滿夫家堅持辦流水席，上網發文引發「流水席之亂」。風波落幕多時，近日一名女子抱怨男友，稱對方父母說把她當女兒疼，卻沒把財產分給自己，後來又嫌棄男方不如前任大方。如今疑似「輔大陳若儀」的無緣小姑再度PO文，指女方竟然又找上哥哥，甚至要他陪自己挑禮物。

疑似是「輔大陳若儀」的女網友日前在臉書社團「匿名2公社」發文，「我都已經低聲下氣為前2天所鬧的小脾氣跟男友道歉了 沒想到他竟然還發文公審我。陪女友吃飯逛街還要計較誰花錢？不是我愛比較，而是我前未婚夫在這點真的比男友好很多，試問一個男人若不夠大器那要如何讓女生有安全感呢？」

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女網友表示，「這段時間為了男友，我也改變很多，但他卻沒把我的改變放在心上。為了男友，我試著陪他去三重吃他愛吃的豆花跟吳興街的牛肉麵，現在信用卡帳單我也都自己付，但這些他似乎都沒看在眼裡，平時出門都開Yaris，我曾問他又不是沒能力，為什麼不換安全性好一點的車。他竟然回我，技術不好開什麼車都一樣」。

▲Kelly回頭找James，無緣小姑曬截圖怒嗆。（圖／翻攝自匿名2公社）

話題掀起熱議，疑似「輔大陳若儀」的無緣小姑再度PO文，「妳不是已經交新男朋友了嗎？妳又傳這些訊息給我哥是什麼意思？還要我哥陪妳去挑生日禮物？所以意思是…？妳以為妳最近發生的事我都不知道？還是妳忘記我也在這社團了？」根據原PO分享的截圖，只見女方多次打電話給哥哥，讓他崩潰直呼「放過我吧」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「又要回去找前未婚夫金主了」、「我真心覺得鄉土劇弱爆了，要不試試改播妳們的真人秀」、「叫妳哥封鎖她啦！最討厭分手不乾脆的人」、「有時候真的看了都覺得是創作文了哈哈，只是真的這麼奇葩的人我第一次看到」、「之前的小姑出現了！第三季來了嗎？」

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