杜蘇芮狂襲釀1死！菲律賓北部山洪暴發、大停電　撤離1.2萬人

▲ 杜蘇芮導致往返馬尼拉航班停飛，旅客滯留機場。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

杜蘇芮颱風25日晚間襲向菲律賓北部呂宋島， 多地颳起狂風暴雨，導致洪水、停電等災情，已知至少釀成1人死亡，也造成航班停飛、船隻停航，且不排除颱風可能二度登陸，預料未來3天將帶來大量降雨。

《彭博》報導，菲國卡加煙省省長曼巴（Manuel Mamba）向當地媒體DZBB表示，「這裡正遭受強風暴雨襲擊」，目前已疏散1.2萬人口，多數來自沿海地區，所幸目前未傳出人員傷亡。

強風導致卡加煙省出現停電災情，還吹垮房屋及樹木。曼巴說明，目前大部分地區仍無電可用，相關部門尚在評估農地、基礎設施受損規模。

但據當地《詢問者報》，呂宋島黎剎省（Rizal）24日因杜蘇芮影響降下暴雨，導致山洪暴發，一名身分不明的女性墜入小溪後被湍急水流捲走，隔天被發現陳屍溪邊草地，成為杜蘇芮造成的第一名風災罹難者。

▲ 菲律賓氣象當局預測杜蘇芮路徑。（圖／翻攝自Pagasa）

菲國氣象局指出，杜蘇芮於26日凌晨3時10分登陸卡加煙省富加島（Fuga Island），持續風速每小時175公里，陣風最高可達時速215公里，不過目前威力已從「超級颱風」降為颱風。

菲國大氣地球物理和天文服務管理局（Pagasa）25日晚間發布警告，杜蘇芮使西南氣流增強，未來3天可能帶來驚人降雨，造成洪水及山崩等災情。

截至26日上午8時，杜蘇芮仍停留富加島附近海域，預料將降下大雨且對陸地帶來災情，包括巴布煙群島（Babuyan Islands）在內的卡加煙省西北部今日累積降雨量將超過200毫米。

菲國預測，杜蘇芮未來幾小時內將出現「搖擺運動」（wobbling motion），不排除再度登陸卡加煙省西北部，接著向台灣以南海域移動，預料將穿越台灣海峽，28日上午登陸中國福建。