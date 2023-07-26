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杜蘇芮來襲！中橫關原段坍方「土石滿地」　中午放行後預警性封路

記者王兆麟／花蓮報導

受杜蘇芮颱風環流影響，氣象局發布豪雨特報，中橫公路台8線大禹嶺以東山區路段陸續降雨，26日清晨開始117.4k關原災害搶修路段持續有坍方落石情形，現場搶修人員、機械已於現場隨時待命清坍，太魯閣工務段預計於26日中午12:00至13:00放行時段後，針對117.4k關原路段進行預警性封路。

▲▼26日清晨開始117.4k關原災害搶修路段持續有坍方落石情形。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼26日清晨開始117.4k關原災害搶修路段持續有坍方落石情形。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

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▲▼26日清晨開始117.4k關原災害搶修路段持續有坍方落石情形。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

第四區養護工程處太魯閣工務段考量後續山區雨勢增強，台8線沿線仍可能因降雨造成土石坍方、落石或路樹傾倒阻斷道路，為確保人車安全，將持續監看山區路段風雨狀況，必要時不排除於26日下午針對台8線120.6k~184.5k（金馬隧道~太魯閣口）路段實施「預警性封閉道路」。

▲▼26日清晨開始117.4k關原災害搶修路段持續有坍方落石情形。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

現場搶修人員、機械已於現場隨時待命清坍。

公路總局表示，後續如確有封路必要，將於封路前儘早公布訊息，俾用路人即時因應。

公路總局籲請用路人，颱風、豪雨期間或地震過後，山區道路易坍方、落石，路況難以掌握，非必要勿進入山區道路，並應注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。
 

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