KTV爛醉遭撿屍！ 隔天流出「公廁性侵片」友分享…她才驚覺急報案

▲大陸一女子KTV遭性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一52歲的龔姓女子近日上網求助稱，自己去年底在KTV喝醉後，慘被一男子拉到公共廁所性侵，全過程還被第三人偷拍發上網。受害女直到第二天在朋友提醒下，才知道自己慘遭侵犯。隨後，她急忙報警，卻遭警方冷處理。

據《澎湃新聞》報導，龔女7月15日在大陸網路平台「問政湖南」留言稱，「本人姓龔，女，52歲，本地人。2022年11月18日晚上，在婁底盛世皇朝KTV，我在醉酒人事不清的情況下被一男性在公共衛生間性侵犯，並被他人錄了影片發在網上。」

她進一步描述，「第二天11月19日，在朋友的提醒下，我知道自己被性侵犯了，下午就去樂坪派出所報案。在我強烈要求下，派出所介入調查，說要我等調查結果，最遲3個月會給予答覆。其間我多次詢問，到現在都沒給我任何答覆。我不了解公安系統的工作程序，也沒所謂的關係後台，只能懇請給我一個明確的答覆。我始終相信人民警察是正義的，法律是公正的。」

婁底市委網信辦7月17日回覆稱，網友反映的問題已轉相關責任單位調查核處，如有相關情況將及時反饋。

婁底市公安局婁星分局25日回覆稱，關於網友反映的情況，經查，張姓男子涉嫌強制猥褻案已由婁星分局樂坪派出所2022年11月28日立案偵查，張男已於2022年11月28日被婁星分局依法刑事拘留。婁星區人民檢察院於2022年12月3日對張男不予批捕，婁底市公安局婁星分局於當日對張男改變強制措施為取保候審。

對於偷拍的第三人，婁底市公安局婁星分局也回應，對在廁所內對受害人偷拍的違法行為人李某，婁星分局已於2022年11月28日對其處以行政拘留5日的治安處罰。