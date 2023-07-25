　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女為了和男友偷見面把「全村斷電」　村民摸黑撞見約會痛扁小情侶

女為了和男友偷見面把「全村斷電」　村民摸黑撞見約會痛扁小情侶。（圖／翻攝自Twitter）

▲情侶摸黑約會被村民抓到。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度比哈爾邦貝特蒂亞(Bettiah)一名女子為了和男友偷偷見面，每次夜間見面時，都會把村裡整個供電裝置切斷，導致全村村民的生活收到影響，最後小情侶的祕密約會終於被村民發現，引發憤怒村民痛毆男友。

《今日印度》報導，居住在貝特蒂亞的女子普里蒂(Preeti)，為了與別村的男友拉吉庫馬(Rajkumar)偷偷約會，竟然擅自把村裡的供電系統切斷。村民喬杜里(Govinda Chaudhary)表示，本來村民都以為只是供電系統不穩，所以常常斷電，沒想到竟然是被人故意切斷。

喬杜里表示，「普里蒂以前每次約會時都把電切斷，導致村裡發生了很多搶案，那個女孩讓我們很困擾」。村民們為了頻繁斷電問題向當地政府申訴，可是都沒有效果，他們只好自己去找出斷電原因，結果意外撞見普里蒂和拉吉庫馬摸黑約會的畫面。

憤怒的村民發現真相後，氣得包圍痛毆拉吉庫馬，普里蒂雖然試圖阻止但是無法，後來去找朋友們來幫忙，才終於救出拉吉庫馬。由於事件引發兩村村民衝突，最後兩村的村長決定出面調停，順利獲得雙方家長同意，2人如今已經成為夫妻，在當地寺廟完成了婚禮。

ET快訊
快訊／南投縣宣布：明正常上班課
快訊／全聯開出1千萬、200萬發票！幸運門市曝光
女總裁信心喊話影片曝光！　11天後全倒閉
「行人站分隔島」駕駛綠燈直行罰6000！畫面超扯：怎麼開車
快訊／風雨預報出爐　3地區明晨達「颱風假」標準
直擊！牛角燒肉7分店倒閉　廠商搬貨抵債：看剩下什麼就拿什麼
快訊／小玉變了！　頂「仙氣長髮」現身
快訊／7-11開出「4張千萬發票」！　中獎明細曝光
遇溪水暴漲來不及逃　2人雙雙溺斃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

連續夢到同一組數字　77歲女用「夢中數字」買彩券連中3次大獎

黃石公園散步遇到熊　女陳屍在步道...媽悲傷：做喜歡的事情死亡

火焰谷飆到45.5度高溫　警方接到報案發現2女熱死在公園中

拿男友手機玩遊戲　24歲女意外目睹「自己被性侵畫面」崩潰身亡

辣模和已婚男愛愛引發4女亂鬥　下半身露出「只剩小丁」畫面瘋傳

男友正要求婚...女突然被野牛「撞飛3m高」　躺在加護病房中訂婚

熱狗怎麼做？5分鐘揭完整製作過程　網喊幻滅：再也不吃

日變態男師假裝「幫女童擦屁股」真摸下體！　強逼開門如廁　

22歲女突然在家中死亡「身上沒有任何外傷」　驗屍仍找不出死因

美國慘遭北韓「已讀不回」！逃兵金恩失蹤　坦承北韓未給實質回覆

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

代墊4千！寄貨女詐騙遭識破　外送員一路猛追拿榔頭壓制

民宅偷種大麻冒粉紫光！警搜到「教科書」再揪上游

男公關靠口條月收百萬　1天喝8小時：感覺頭霧

「破壞力比登陸更大」杜蘇芮又轉向2條路穿台　4地區強風雨

KID探班峮峮球賽來打水仗！　結果遭水桶攻擊...QQ惹XDD

熱狗怎麼做？5分鐘揭完整製作過程　網喊幻滅：再也不吃

日變態男師假裝「幫女童擦屁股」真摸下體！　強逼開門如廁　

22歲女突然在家中死亡「身上沒有任何外傷」　驗屍仍找不出死因

美國慘遭北韓「已讀不回」！逃兵金恩失蹤　坦承北韓未給實質回覆

札波羅熱核電廠發現反步兵地雷　國際原子能總署：不影響核安

紐約狼醫性侵數十名女患者判刑20年　楊安澤妻子也受害

日氣象廳：杜蘇芮暴風圈「直掃南台灣」！　最新預測路徑曝

研究：養成「8大生活習慣」能延壽24年　60歲才開始也有效

鋼圈內衣割傷胸部　她染「恐怖食肉菌」昏迷8天！切除大塊乳房

女為了和男友偷見面把「全村斷電」　村民摸黑撞見約會痛扁小情侶

阿姨停紅燈好奇問「嬰兒頭毛怎麼白白？」　下秒見本尊嚇到狂道歉

熱狗怎麼做？5分鐘揭完整製作過程　網喊幻滅：再也不吃

日變態男師假裝「幫女童擦屁股」真摸下體！　強逼開門如廁　

杜蘇芮來襲！天使輪貨櫃沿岸載浮載沉　空拍記錄位置及數量

「紙箱黑老鼠」養6個月變金毛狗　家人見對比照驚：怎麼不一樣？

陳仕朋2次完封味全　葉總當年選的！點出蛻變關鍵

盜刷、帳號出借、代打亂象頻傳　任天堂不忍了列「NG行為」公告要抓

屏東潮州男屋內跌倒爬不起來　消防員用橇棒破門救人

季芹爆肥9公斤「穿泳衣像灌香腸」　曬全身照網嚇：比王仁甫還大隻

要聞體味看糞便...台中警犬隊領犬員出缺　「22搶1」超熱門

臭青母嘴角含毛吞光整窩蛋　他聽雞媽媽大叫：芭比Q了

國際熱門新聞

英國麥當勞被爆員工濫交「多人運動」　淋病蔓延分店

杜蘇芮升級「超級颱風」直撲菲律賓！

日氣象廳：杜蘇芮暴風圈「直掃南台灣」

杜蘇芮襲菲律賓　淹水山崩慘況曝！

男住旅館竟成無頭屍！警逮29歲妙齡女

台裔選美小姐「烏克蘭勞軍」供餵奶服務　險遭性侵

她用老公好市多會員卡　遭終身禁止入內

老夫婦砸665萬住豪華養老村！被逼吃微波食品

闖空門發現沒東西偷　歹徒留鈔票走人

日媒：習近平曾籲共軍做戰爭準備　假設考量台灣情勢

放送雙乳　台美小姐獻身慰勞烏軍

金融時報：共軍「切香腸戰術」漸改台海局勢

日「女裝癖男」遭斬首！精神科醫1家3口全涉案

全球供應趨緊　國際油價上漲

更多熱門

相關新聞

印度乞丐擁1房2店面　仍每天「上班」

印度乞丐擁1房2店面　仍每天「上班」

印度乞丐賺錢不手軟！一名男子在孟買繁華地段乞討多年，累積了驚人的財富，擁有1棟房子、2間店面，總資產達7千5百萬盧比（約新台幣2千8百萬元），被媒體冠上「最富有乞丐」的稱號。

開房間壞壞！他見「女方掏錢包」讚素質高

開房間壞壞！他見「女方掏錢包」讚素質高

台女遇印度鹹豬手摸屁股　撂英文嗆聲

台女遇印度鹹豬手摸屁股　撂英文嗆聲

眾人把夫妻拖出家門　私刑圍毆畫面曝光

眾人把夫妻拖出家門　私刑圍毆畫面曝光

印度西部山崩「幾乎滅村」上百人遭活埋

印度西部山崩「幾乎滅村」上百人遭活埋

關鍵字：

斷電約會印度比哈爾邦Bettiah

讀者迴響

熱門新聞

捷利國際餐飲集團驚傳倒閉

杜蘇芮雨彈來了　今起風雨變天

杜蘇芮「破洞補起來了」！挑戰超級颱風　氣象局：6小時內轉強颱

杜蘇芮將達第一次巔峰　颱風假機率高縣市曝

馮提莫罹「甲狀腺癌末期」！醫示警6前兆：很難察覺

5歲兒上下跳被阻！媽公審卻逆風：社會病了

杜蘇芮開眼！估下半天陸警　颱風假關鍵曝

巨蜈蚣現身南投受天宮！專家曝2警示

杜蘇芮最新各國路徑一致了　風雨最劇時間曝

Live／杜蘇芮再偏　23:30海上警報

杜蘇芮增胖全台炸雨！雨最猛時間曝

法官：5億高中生是假婚偽造文書共犯

快訊／全家開出2張千萬發票

快訊／萊爾富開出1張千萬發票

散步遇見蟾蜍　獒犬嚇到軟腳找媽抱

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣

星展 X 永續英雄聯盟：優織隆 把鳳梨做成時尚衣
孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

孫安佐洩分手阿乃主因「別互相綑綁」　突開炮檢察官：你就是告不了我！

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

杜蘇芮海警發布！強度再增　「2地恐颱風假」雨最猛時間曝

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

陸男帶兒搭機遇空姐妻！　想吃飯、喝飲料狂被打槍

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

漢光演習第1天就出事　彈藥庫爆炸2人手炸斷

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面