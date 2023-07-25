女為了和男友偷見面把「全村斷電」　村民摸黑撞見約會痛扁小情侶

▲情侶摸黑約會被村民抓到。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度比哈爾邦貝特蒂亞(Bettiah)一名女子為了和男友偷偷見面，每次夜間見面時，都會把村裡整個供電裝置切斷，導致全村村民的生活收到影響，最後小情侶的祕密約會終於被村民發現，引發憤怒村民痛毆男友。

《今日印度》報導，居住在貝特蒂亞的女子普里蒂(Preeti)，為了與別村的男友拉吉庫馬(Rajkumar)偷偷約會，竟然擅自把村裡的供電系統切斷。村民喬杜里(Govinda Chaudhary)表示，本來村民都以為只是供電系統不穩，所以常常斷電，沒想到竟然是被人故意切斷。

喬杜里表示，「普里蒂以前每次約會時都把電切斷，導致村裡發生了很多搶案，那個女孩讓我們很困擾」。村民們為了頻繁斷電問題向當地政府申訴，可是都沒有效果，他們只好自己去找出斷電原因，結果意外撞見普里蒂和拉吉庫馬摸黑約會的畫面。

憤怒的村民發現真相後，氣得包圍痛毆拉吉庫馬，普里蒂雖然試圖阻止但是無法，後來去找朋友們來幫忙，才終於救出拉吉庫馬。由於事件引發兩村村民衝突，最後兩村的村長決定出面調停，順利獲得雙方家長同意，2人如今已經成為夫妻，在當地寺廟完成了婚禮。