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「五教共主」涉斂財騙色稱病停審破局　坐輪椅出庭信徒護駕

▲▼自稱中華中正黨榮譽主席的少龍徐浩城及同夥秘書長李麗華訊後遭警方移送地檢署並建請羈押 。（圖／記者劉昌松攝）

▲自稱中華中正黨榮譽主席與「五教共主」的「少龍」徐浩城，因涉性侵女信徒等罪嫌被移送地檢署偵辦 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

自稱「五教共主」、化名「少龍」的華興靈修中心創辦人徐浩城，被控利用宗教斂財，並以修行之名挑選200多位年輕貌美女信徒組成「仙女班」，卻涉性侵其中6人，檢方起訴徐男涉犯強制猥褻等多項罪嫌，徐男因病危獲准交保與停止審判，今年（2023年）1月起恢復審理又屢次請假，台北地院今開庭，徐男坐輪椅終於現身，開完庭由數位狀似信徒的男女護送搭車離開。

徐男所涉罪嫌屬於不公開審理案件，不開放旁聽，庭訊僅約半小時就結束。據悉，徐男坐著輪椅神情憔悴、身形消瘦，佩戴口罩外露疑似鼻胃管的塑膠管。辯護律師表示未獲授權，婉拒說明庭訊及徐男身體狀況。

▲▼中華中正黨榮譽主席少龍(徐浩城)。（圖／記者劉昌松攝）

▲「少龍」徐浩城曾出唱片自封「心靈歌手」。（資料照／記者劉昌松攝）

現年70歲的徐浩城自號「五教共主」，從1991年起在全台陸續開設道場、廣收信徒，吹噓耶穌跟佛祖都聽他指示，並不斷宣揚末日預言，聲稱地球將在2012年毀滅，他會率領信徒搭太空梭到別的星球，上萬信徒深信不疑，捐錢追隨，徐男快速累積數億身家，雖被控涉嫌詐欺但均獲不起訴。

2020年新冠肺炎疫情爆發期間，徐浩城出唱片聲稱聽他唱歌就能治病防疫，自封「心靈歌手」，此時有人揭發徐男以靈修為名，2016年起挑選單身年輕貌美女信徒200多人組成「仙女班」，再以「精液可提升修行」、修行失敗將「灰飛煙滅」等藉口性侵至少6人共13次，並企圖強制性交1人未得逞，徐男還洗腦受害信徒：「是道在親你 、道在擁抱你」等語。

▲少龍。（圖／ETtoday資料照）

▲「少龍」徐浩城有不少信徒追隨。（圖／ETtoday資料照）

台北地檢署找到這6位受害「仙女」作證，起訴徐浩城涉犯強制猥褻等罪嫌，建請從重量刑。檢警搜索徐男的華興靈修中心時，發現大量A4影印紙紙箱，裡面裝著滿滿的現金鈔票，總計約8000萬元，都已查扣，並發現徐男常以需要修練場地等理由，說服信徒出錢買房買地當成道場，都登記在徐男名下，估計有數10筆，市價近5億元。

徐男2020年6月到案被羈押禁見，始終否認犯罪，同年10月13日起訴後被法官裁定繼續羈押禁見、隔年（2021年）1月11日被裁定延押2個月，徐男隔天（12日）凌晨在看守所出現心跳停止、主動脈剝離等突發狀況，被戒護送進醫院加護病房插管保住性命，但醫院發出命危通知。

法官認定徐浩城病況符合「現罹疾病，非保外治療顯難痊癒」的規定，2021年1月12日裁准徐男交保300萬元，並限制出境、出海8個月，另不得對本案被害人、證人之身體或財產實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤等行為，且除維持日常生活所必需者外，未經法院許可，不得從事與治療目的顯然無關的活動。

▲華興靈修中心負責人少龍性侵案移審。（圖／記者林敬旻攝）

▲華興靈修中心負責人「少龍」徐浩城被起訴性侵罪嫌後，坐著輪椅移審法院。（資料照／記者林敬旻攝）

徐浩城保外就醫期間，屢次陳報因心血管疾病、腎衰竭等重症，需24小時專人協助照顧、無法出庭，法官函詢醫院得知，徐男身體狀況不適合出庭應訊，因此去年（2022年）4月6日裁定徐男涉案部分，應於徐男能到庭之前停止審判，使這件頗受矚目的性侵案件因此停擺。

不過北院持續掌握徐浩城病況，去年函詢醫院確認徐男言語表達能力已正常、定期回診病況穩定，「應可至法庭開庭應訊」，加上有委任律師辯護，認定停止審判的原因已消滅，去年9月撤銷先前停止審判的裁定，定於今年（2023年）1月恢復審理。

不過徐浩城仍以生病為由請假不出庭，律師今年3月替他聲請再次停止審判，理由為徐男去年底因肺炎住院，身體機能無法負荷長時間的訴訟程序，恐因訴訟過程的情緒與壓力，再次造成心臟衰竭、休克，加上徐男還有記憶力衰退、意識模糊、無法流利言語表達等情形，但法官沒准許。

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