「五教共主」涉斂財騙色稱病停審破局　坐輪椅出庭信徒護駕

▲自稱中華中正黨榮譽主席與「五教共主」的「少龍」徐浩城，因涉性侵女信徒等罪嫌被移送地檢署偵辦 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

自稱「五教共主」、化名「少龍」的華興靈修中心創辦人徐浩城，被控利用宗教斂財，並以修行之名挑選200多位年輕貌美女信徒組成「仙女班」，卻涉性侵其中6人，檢方起訴徐男涉犯強制猥褻等多項罪嫌，徐男因病危獲准交保與停止審判，今年（2023年）1月起恢復審理又屢次請假，台北地院今開庭，徐男坐輪椅終於現身，開完庭由數位狀似信徒的男女護送搭車離開。

徐男所涉罪嫌屬於不公開審理案件，不開放旁聽，庭訊僅約半小時就結束。據悉，徐男坐著輪椅神情憔悴、身形消瘦，佩戴口罩外露疑似鼻胃管的塑膠管。辯護律師表示未獲授權，婉拒說明庭訊及徐男身體狀況。

▲「少龍」徐浩城曾出唱片自封「心靈歌手」。（資料照／記者劉昌松攝）

現年70歲的徐浩城自號「五教共主」，從1991年起在全台陸續開設道場、廣收信徒，吹噓耶穌跟佛祖都聽他指示，並不斷宣揚末日預言，聲稱地球將在2012年毀滅，他會率領信徒搭太空梭到別的星球，上萬信徒深信不疑，捐錢追隨，徐男快速累積數億身家，雖被控涉嫌詐欺但均獲不起訴。

2020年新冠肺炎疫情爆發期間，徐浩城出唱片聲稱聽他唱歌就能治病防疫，自封「心靈歌手」，此時有人揭發徐男以靈修為名，2016年起挑選單身年輕貌美女信徒200多人組成「仙女班」，再以「精液可提升修行」、修行失敗將「灰飛煙滅」等藉口性侵至少6人共13次，並企圖強制性交1人未得逞，徐男還洗腦受害信徒：「是道在親你 、道在擁抱你」等語。

▲「少龍」徐浩城有不少信徒追隨。（圖／ETtoday資料照）

台北地檢署找到這6位受害「仙女」作證，起訴徐浩城涉犯強制猥褻等罪嫌，建請從重量刑。檢警搜索徐男的華興靈修中心時，發現大量A4影印紙紙箱，裡面裝著滿滿的現金鈔票，總計約8000萬元，都已查扣，並發現徐男常以需要修練場地等理由，說服信徒出錢買房買地當成道場，都登記在徐男名下，估計有數10筆，市價近5億元。

徐男2020年6月到案被羈押禁見，始終否認犯罪，同年10月13日起訴後被法官裁定繼續羈押禁見、隔年（2021年）1月11日被裁定延押2個月，徐男隔天（12日）凌晨在看守所出現心跳停止、主動脈剝離等突發狀況，被戒護送進醫院加護病房插管保住性命，但醫院發出命危通知。

法官認定徐浩城病況符合「現罹疾病，非保外治療顯難痊癒」的規定，2021年1月12日裁准徐男交保300萬元，並限制出境、出海8個月，另不得對本案被害人、證人之身體或財產實施危害、恐嚇、騷擾、接觸、跟蹤等行為，且除維持日常生活所必需者外，未經法院許可，不得從事與治療目的顯然無關的活動。

▲華興靈修中心負責人「少龍」徐浩城被起訴性侵罪嫌後，坐著輪椅移審法院。（資料照／記者林敬旻攝）

徐浩城保外就醫期間，屢次陳報因心血管疾病、腎衰竭等重症，需24小時專人協助照顧、無法出庭，法官函詢醫院得知，徐男身體狀況不適合出庭應訊，因此去年（2022年）4月6日裁定徐男涉案部分，應於徐男能到庭之前停止審判，使這件頗受矚目的性侵案件因此停擺。

不過北院持續掌握徐浩城病況，去年函詢醫院確認徐男言語表達能力已正常、定期回診病況穩定，「應可至法庭開庭應訊」，加上有委任律師辯護，認定停止審判的原因已消滅，去年9月撤銷先前停止審判的裁定，定於今年（2023年）1月恢復審理。

不過徐浩城仍以生病為由請假不出庭，律師今年3月替他聲請再次停止審判，理由為徐男去年底因肺炎住院，身體機能無法負荷長時間的訴訟程序，恐因訴訟過程的情緒與壓力，再次造成心臟衰竭、休克，加上徐男還有記憶力衰退、意識模糊、無法流利言語表達等情形，但法官沒准許。