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社會 社會焦點 保障人權

「妳覺得我帥」酒吧強上！正妹光屁屁崩潰　辯：還配合火車便當

▲女性,高跟鞋,女人味。（圖／unsplash）

▲小媛到酒吧為友人慶生，卻遭剛認識的陳男拉到廁所硬上，陳還辯稱是小媛主動合意約砲，遭判4年10月。（示意圖／unsplash）

記者蔡怡萍／台北報導

陳姓男子到台北一家酒吧為好友慶生，並認識了共同好友小媛（化名），但他卻藉由幫小媛擦遭酒潑髒的鞋子，拐至廁所將她內褲強扯下性侵，小媛慌亂掙扎抵抗，鞋子、內褲都來不及穿上，就跑出去向友人求救。陳男挨告辯稱，2人是看對眼合意約砲，且小媛身高僅156、他身高有198，若非對方配合怎可能在狹小空間性侵得逞。但法官不採信陳男說詞，依強制性交罪判他有期徒刑4年10月。

判決指出，事發在2021年4月18日晚間，陳男到台北市一家酒吧參加友人慶生趴，期間認識了同樣受邀而來的正妹小媛。眾人酒過三巡後，小媛的鞋子突然間被人不小心用酒水潑濕，她苦惱地在廁所外低頭擦拭，這時陳男見狀、卻拉著小媛進到廁所，並開始徒手撫摸小媛身體，並噁問「妳不是覺得我很帥」，小媛嚇到反問「沒有阿、你女朋友還在外面」並伸手抵抗、陳男更加蠻力將小媛裙子裡的內褲扯下，性侵得逞。

小媛受辱後鞋子、內褲都沒穿，就哭著到外面尋求幫忙，還崩潰到數度想衝到路上讓車子撞，最後在幾名友人的幫助下報警並至醫院驗傷，小媛在掙扎過程中造成全身瘀青傷痕，也在下體驗出陳男的DNA，陳依違反妨害性自主起訴。

陳男辯稱，是當天在酒吧與小媛說好約砲，在廁所內進行時小媛幾次叫出聲，自己擔心被外面的人聽到而停下來，小媛還不開心嗆他「性無能」，甚至說沒做完要出去跟別人說遭強姦，他怕繼續下去會被女友發現執意離開，小媛在拉扯間把他領口扯破；另外，陳男也指出自己身高198公分，小媛僅156公分，雙方差距42公分，若不是小媛配合用「火車便當」姿勢，怎麼可能在廁所狹小的空間內硬上得逞。

但法官檢視小媛數名友人的說法，都指向她事發後情緒非常負面不穩，並非酒醉的反應，警方回到現場也在廁所內找到小媛遺落的包包與衣物，根據酒吧監視器，陳男從廁所出來後還試圖與小媛攀談、幫忙找東西，態度與行為並不像剛與她鬧得不歡而散，2人當天初次見面並無仇隙，應無虛構陷害的動機。

法官認為，陳男不顧小媛已一再表示不願發生性交、在狹小廁所內施以強制手段性侵得逞，否認部分犯行，未與小媛和解，依強制性交罪判處有期徒刑4年10月，全案可上訴。

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